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الكويت: إحالة "الدويلة" و"المطيري" إلى النائب العام على خلفية "تسجيلات القذافي"

بعد التحقيق مع الأول وإخلاء سبيله

أحالت الجهات المختصة في دولة الكويت، اليوم، النائب السابق مبارك الدويلة وحاكم المطيري إلى النائب العام، على خلفية أحاديثهما ضمن ما يعرف بتسجيلات خيمة القذافي المسربة.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم: إنه "تمت إحالة النائب السابق مبارك الدويلة وحاكم المطيري إلى النائب العام على خلفية تسريبات تسجيلات القذافي".

وكان جهاز أمن الدولة في الكويت، قد أخلى نهاية يونيو، سبيل الدويلة بعد ساعات من التحقيق معه في قضية التسجيلات الصوتية المتعلقة باللقاء الذي جمعه بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والتي نشرها المعارض القطري المقيم في لندن خالد الهيل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الكويت: إحالة "الدويلة" و"المطيري" إلى النائب العام على خلفية "تسجيلات القذافي"
سبق

أحالت الجهات المختصة في دولة الكويت، اليوم، النائب السابق مبارك الدويلة وحاكم المطيري إلى النائب العام، على خلفية أحاديثهما ضمن ما يعرف بتسجيلات خيمة القذافي المسربة.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم: إنه "تمت إحالة النائب السابق مبارك الدويلة وحاكم المطيري إلى النائب العام على خلفية تسريبات تسجيلات القذافي".

وكان جهاز أمن الدولة في الكويت، قد أخلى نهاية يونيو، سبيل الدويلة بعد ساعات من التحقيق معه في قضية التسجيلات الصوتية المتعلقة باللقاء الذي جمعه بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والتي نشرها المعارض القطري المقيم في لندن خالد الهيل.

08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
06:55 PM

الكويت: إحالة "الدويلة" و"المطيري" إلى النائب العام على خلفية "تسجيلات القذافي"

بعد التحقيق مع الأول وإخلاء سبيله

A A A
حامد العلي - الرياض
4
8,207

أحالت الجهات المختصة في دولة الكويت، اليوم، النائب السابق مبارك الدويلة وحاكم المطيري إلى النائب العام، على خلفية أحاديثهما ضمن ما يعرف بتسجيلات خيمة القذافي المسربة.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم: إنه "تمت إحالة النائب السابق مبارك الدويلة وحاكم المطيري إلى النائب العام على خلفية تسريبات تسجيلات القذافي".

وكان جهاز أمن الدولة في الكويت، قد أخلى نهاية يونيو، سبيل الدويلة بعد ساعات من التحقيق معه في قضية التسجيلات الصوتية المتعلقة باللقاء الذي جمعه بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، والتي نشرها المعارض القطري المقيم في لندن خالد الهيل.

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