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بعد انقضاء مهلة "المنطقة الآمنة".. "أردوغان" يناور للبقاء في سوريا

كشف عن أنه يعتزم توطين مليوني شخص فيها

رغم انقضاء مهلة تركية لإقامة "منطقة آمنة" بالاشتراك مع الولايات المتحدة في شمال سوريا بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الثلاثاء)، إن بلاده لم تر التطورات التي تريد أن تراها في الجهود مع الولايات المتحدة لإقامة "منطقة آمنة" في شمال شرق سوريا وليس أمامها خيار سوى مواصلة مسارها الخاص، في مناورة جديدة للبقاء في هذا البلد الذي مزقته الحرب الأهلية.

وفي كلمة خلال مراسم افتتاح الدورة البرلمانية في أنقرة التي أوردتها "رويترز"، كشف "أردوغان" عن أن تركيا تعتزم توطين مليوني شخص في "المنطقة الآمنة" المزمعة، مشيرًا إلى أنها ستمتد شرقًا من نهر الفرات في سوريا إلى الحدود العراقية.

وكانت أنقرة وواشنطن قد اتفقتا على إقامة منطقة على امتداد 480 كيلومترًا من الحدود التركية.

وترغب تركيا في أن تصل المنطقة إلى عمق 30 كيلومترًا داخل الأراضي السورية، ولوحت تركيا مرارًا بعمل عسكري من جانب واحد إذا لم ترق الجهود إلى مستوى توقعاتها وحددت فترة زمنية انتهت بنهاية سبتمبر الماضي.

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بعد انقضاء مهلة "المنطقة الآمنة".. "أردوغان" يناور للبقاء في سوريا
سبق

رغم انقضاء مهلة تركية لإقامة "منطقة آمنة" بالاشتراك مع الولايات المتحدة في شمال سوريا بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الثلاثاء)، إن بلاده لم تر التطورات التي تريد أن تراها في الجهود مع الولايات المتحدة لإقامة "منطقة آمنة" في شمال شرق سوريا وليس أمامها خيار سوى مواصلة مسارها الخاص، في مناورة جديدة للبقاء في هذا البلد الذي مزقته الحرب الأهلية.

وفي كلمة خلال مراسم افتتاح الدورة البرلمانية في أنقرة التي أوردتها "رويترز"، كشف "أردوغان" عن أن تركيا تعتزم توطين مليوني شخص في "المنطقة الآمنة" المزمعة، مشيرًا إلى أنها ستمتد شرقًا من نهر الفرات في سوريا إلى الحدود العراقية.

وكانت أنقرة وواشنطن قد اتفقتا على إقامة منطقة على امتداد 480 كيلومترًا من الحدود التركية.

وترغب تركيا في أن تصل المنطقة إلى عمق 30 كيلومترًا داخل الأراضي السورية، ولوحت تركيا مرارًا بعمل عسكري من جانب واحد إذا لم ترق الجهود إلى مستوى توقعاتها وحددت فترة زمنية انتهت بنهاية سبتمبر الماضي.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
06:44 PM

بعد انقضاء مهلة "المنطقة الآمنة".. "أردوغان" يناور للبقاء في سوريا

كشف عن أنه يعتزم توطين مليوني شخص فيها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رغم انقضاء مهلة تركية لإقامة "منطقة آمنة" بالاشتراك مع الولايات المتحدة في شمال سوريا بنهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الثلاثاء)، إن بلاده لم تر التطورات التي تريد أن تراها في الجهود مع الولايات المتحدة لإقامة "منطقة آمنة" في شمال شرق سوريا وليس أمامها خيار سوى مواصلة مسارها الخاص، في مناورة جديدة للبقاء في هذا البلد الذي مزقته الحرب الأهلية.

وفي كلمة خلال مراسم افتتاح الدورة البرلمانية في أنقرة التي أوردتها "رويترز"، كشف "أردوغان" عن أن تركيا تعتزم توطين مليوني شخص في "المنطقة الآمنة" المزمعة، مشيرًا إلى أنها ستمتد شرقًا من نهر الفرات في سوريا إلى الحدود العراقية.

وكانت أنقرة وواشنطن قد اتفقتا على إقامة منطقة على امتداد 480 كيلومترًا من الحدود التركية.

وترغب تركيا في أن تصل المنطقة إلى عمق 30 كيلومترًا داخل الأراضي السورية، ولوحت تركيا مرارًا بعمل عسكري من جانب واحد إذا لم ترق الجهود إلى مستوى توقعاتها وحددت فترة زمنية انتهت بنهاية سبتمبر الماضي.

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