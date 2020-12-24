سجلت ألمانيا 44927 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 425 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشار معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 6923636، فيما بلغ مجموع الوفيات 109749 . كما سجلت إيطاليا 44600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 170 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأفاد المعهد الوطني الإيطالي للصحة في بيان اليوم، بأن تقديراته الأولية تشير إلى أن 28 % من كل الحالات الجديدة في البلاد ترجع لسلالة المحتوّر "أوميكرون". وأشار المعهد إلى أن الحالات ترتفع بسرعة، ومن المحتمل أن يصبح "أوميكرون" السلالة المهيمنة في إيطاليا. فيما سجلت فرنسا اليوم أكثر من 91 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر عدد إصابات يومية تسجله على الإطلاق منذ تفشي الجائحة، كما ارتفع عدد الوفيات، بينما تواجه البلاد موجة خامسة من الفيروس. وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران "أرقام اليوم ليست جيدة". وكان فيران قد أبلغ الصحفيين بأن العدد سيبلغ نحو 88 ألفاً اليوم، لكن الإحصاء الرسمي النهائي من وزارة الصحة أظهر تسجيل 91608 حالات. كما أظهرت بيانات الوزارة أن فرنسا سجلت 179 وفاة أخرى في المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين بلغ عدد مرضى كوفيد-19 في وحدات العناية المركزة 3208، مرتفعاً بواقع 61 مريضاً عن اليوم السابق. وأعلن وزير الصحة اليوناني ثانوس بليفريس فرض تدابير إضافية لاحتواء انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون)، ابتداءً من يوم غد الجمعة حتى الثاني من يناير المقبل. ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن بليفريس قوله في مؤتمر صحفي: "إنه نظراً لزيادة أعداد الحالات بالمتحور الجديد خلال اليومين الماضيين فسيكون ارتداء الكمامة إلزامياً في جميع المناطق وفي جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة، ولا يتم إزالتها إلا عند تناول الطعام والشراب ". وأوضح أنه لن يجري تنظيم أي فعالية احتفالية قادمة سواء من قبل القطاع الخاص أو العام في أي منطقة من اليونان. وفيما يتعلق بالمسافرين القادمين لليونان، ذكر بليفريس أن السلطات الصحية ستطلب منهم إعادة إجراء اختبار الكشف عن فيروس (كورونا) في اليومين الثاني والرابع بعد دخولهم اليونان.

"كورونا" أوروبياً.. 44927 إصابة جديدة في ألمانيا و44600 بإيطاليا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-23 سجلت ألمانيا 44927 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 425 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشار معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 6923636، فيما بلغ مجموع الوفيات 109749 .



كما سجلت إيطاليا 44600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 170 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأفاد المعهد الوطني الإيطالي للصحة في بيان اليوم، بأن تقديراته الأولية تشير إلى أن 28 % من كل الحالات الجديدة في البلاد ترجع لسلالة المحتوّر "أوميكرون".



وأشار المعهد إلى أن الحالات ترتفع بسرعة، ومن المحتمل أن يصبح "أوميكرون" السلالة المهيمنة في إيطاليا.



فيما سجلت فرنسا اليوم أكثر من 91 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر عدد إصابات يومية تسجله على الإطلاق منذ تفشي الجائحة، كما ارتفع عدد الوفيات، بينما تواجه البلاد موجة خامسة من الفيروس.



وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران "أرقام اليوم ليست جيدة".



وكان فيران قد أبلغ الصحفيين بأن العدد سيبلغ نحو 88 ألفاً اليوم، لكن الإحصاء الرسمي النهائي من وزارة الصحة أظهر تسجيل 91608 حالات.



كما أظهرت بيانات الوزارة أن فرنسا سجلت 179 وفاة أخرى في المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين بلغ عدد مرضى كوفيد-19 في وحدات العناية المركزة 3208، مرتفعاً بواقع 61 مريضاً عن اليوم السابق.



وأعلن وزير الصحة اليوناني ثانوس بليفريس فرض تدابير إضافية لاحتواء انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون)، ابتداءً من يوم غد الجمعة حتى الثاني من يناير المقبل.



ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن بليفريس قوله في مؤتمر صحفي: "إنه نظراً لزيادة أعداد الحالات بالمتحور الجديد خلال اليومين الماضيين فسيكون ارتداء الكمامة إلزامياً في جميع المناطق وفي جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة، ولا يتم إزالتها إلا عند تناول الطعام والشراب ".



وأوضح أنه لن يجري تنظيم أي فعالية احتفالية قادمة سواء من قبل القطاع الخاص أو العام في أي منطقة من اليونان.



وفيما يتعلق بالمسافرين القادمين لليونان، ذكر بليفريس أن السلطات الصحية ستطلب منهم إعادة إجراء اختبار الكشف عن فيروس (كورونا) في اليومين الثاني والرابع بعد دخولهم اليونان.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443 11:56 PM

"كورونا" أوروبياً.. 44927 إصابة جديدة في ألمانيا و44600 بإيطاليا فرنسا تسجل أعلى عدد إصابات ووفيات يومية.. وتدابير إضافية لاحتوائه باليونان





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سجلت ألمانيا 44927 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 425 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشار معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية في بيان اليوم إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 6923636، فيما بلغ مجموع الوفيات 109749 .



كما سجلت إيطاليا 44600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 170 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأفاد المعهد الوطني الإيطالي للصحة في بيان اليوم، بأن تقديراته الأولية تشير إلى أن 28 % من كل الحالات الجديدة في البلاد ترجع لسلالة المحتوّر "أوميكرون".



وأشار المعهد إلى أن الحالات ترتفع بسرعة، ومن المحتمل أن يصبح "أوميكرون" السلالة المهيمنة في إيطاليا.



فيما سجلت فرنسا اليوم أكثر من 91 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر عدد إصابات يومية تسجله على الإطلاق منذ تفشي الجائحة، كما ارتفع عدد الوفيات، بينما تواجه البلاد موجة خامسة من الفيروس.



وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران "أرقام اليوم ليست جيدة".



وكان فيران قد أبلغ الصحفيين بأن العدد سيبلغ نحو 88 ألفاً اليوم، لكن الإحصاء الرسمي النهائي من وزارة الصحة أظهر تسجيل 91608 حالات.



كما أظهرت بيانات الوزارة أن فرنسا سجلت 179 وفاة أخرى في المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين بلغ عدد مرضى كوفيد-19 في وحدات العناية المركزة 3208، مرتفعاً بواقع 61 مريضاً عن اليوم السابق.



وأعلن وزير الصحة اليوناني ثانوس بليفريس فرض تدابير إضافية لاحتواء انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون)، ابتداءً من يوم غد الجمعة حتى الثاني من يناير المقبل.



ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن بليفريس قوله في مؤتمر صحفي: "إنه نظراً لزيادة أعداد الحالات بالمتحور الجديد خلال اليومين الماضيين فسيكون ارتداء الكمامة إلزامياً في جميع المناطق وفي جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة، ولا يتم إزالتها إلا عند تناول الطعام والشراب ".



وأوضح أنه لن يجري تنظيم أي فعالية احتفالية قادمة سواء من قبل القطاع الخاص أو العام في أي منطقة من اليونان.



وفيما يتعلق بالمسافرين القادمين لليونان، ذكر بليفريس أن السلطات الصحية ستطلب منهم إعادة إجراء اختبار الكشف عن فيروس (كورونا) في اليومين الثاني والرابع بعد دخولهم اليونان.