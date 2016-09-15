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"الحريري" يدين الهجوم على منشأتي "أرامكو" معلناً تضامن لبنان مع المملكة

"السنيورة": إيران ماضية في إحلال التوتر وتصعيد العصبيات والفتن الطائفية

أدان رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، اليوم الأحد، الاعتداء الإرهابي على معملين لشركة "أرامكو" السعودية، أمس السبت.

ووصف "الحريري" العدوان بالتصعيد الخطير الذي ينذر بتوسيع رقعة الصراعات في المنطقة.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" قال رئيس الوزراء اللبناني: إن هذا العدوان يفرض مسؤوليات كبيرة على المجتمع الدولي، لوضع حدٍ لكل أدوات العدوان والإرهاب التي تجتاح البلدان العربية وتعرض الاستقرار الإقليمي لمزيد من التخبط في صراعات متنقلة.

وأكد "الحريري" تضامن لبنان مع المملكة العربية السعودية، معتبراً العدوان عليها حلقة من مسلسل يستهدف الخليج العربي والأمن الإقليمي والدولي.

من جانبه، استنكر رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو".

وقال "السنيورة" في بيان، إن الجرائم التي ينفذها الحوثيون بدأت تطال الاستقرار في المنطقة والعالم، وهي أعمال إرهابية مدانة وتدل على خطورة الاختراق الذي تمثله إيران في المنطقة والذي بات يهدد الاستقرار في كل دولة عربية، والأمن والسلم الدولي.

واعتبر "السنيورة" أن إيران التي تقف خلف الحوثيين ماضية في إحلال التوتر والتشنج وتصعيد العصبيات والفتن الطائفية والمذهبية مكان حسن الجوار والمصالح المشتركة والعلاقات المبنية على الصداقة تجاه الدول العربية، سواء كان ذلك في الخليج أو بالمشرق العربي، وذلك بدافع السيطرة والهيمنة ومد النفوذ.

وكانت المملكة أعلنت في وقت سابق، السبت، السيطرة على حريقين اندلعا في معملين في محافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات من دون طيار.

وتوالت الإدانات العربية والدولية للهجوم، إذ أعربت كل من الإمارات والكويت والبحرين ومصر والأردن، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا، عن إدانتها للهجوم ووقوفها بجانب السعودية، كما عبر المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث عن "قلقه الشديد" إزاء هذه الهجمات.

بدوره، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، استعداد بلاده للتعاون مع المملكة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحريري" يدين الهجوم على منشأتي "أرامكو" معلناً تضامن لبنان مع المملكة
سبق

أدان رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، اليوم الأحد، الاعتداء الإرهابي على معملين لشركة "أرامكو" السعودية، أمس السبت.

ووصف "الحريري" العدوان بالتصعيد الخطير الذي ينذر بتوسيع رقعة الصراعات في المنطقة.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" قال رئيس الوزراء اللبناني: إن هذا العدوان يفرض مسؤوليات كبيرة على المجتمع الدولي، لوضع حدٍ لكل أدوات العدوان والإرهاب التي تجتاح البلدان العربية وتعرض الاستقرار الإقليمي لمزيد من التخبط في صراعات متنقلة.

وأكد "الحريري" تضامن لبنان مع المملكة العربية السعودية، معتبراً العدوان عليها حلقة من مسلسل يستهدف الخليج العربي والأمن الإقليمي والدولي.

من جانبه، استنكر رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو".

وقال "السنيورة" في بيان، إن الجرائم التي ينفذها الحوثيون بدأت تطال الاستقرار في المنطقة والعالم، وهي أعمال إرهابية مدانة وتدل على خطورة الاختراق الذي تمثله إيران في المنطقة والذي بات يهدد الاستقرار في كل دولة عربية، والأمن والسلم الدولي.

واعتبر "السنيورة" أن إيران التي تقف خلف الحوثيين ماضية في إحلال التوتر والتشنج وتصعيد العصبيات والفتن الطائفية والمذهبية مكان حسن الجوار والمصالح المشتركة والعلاقات المبنية على الصداقة تجاه الدول العربية، سواء كان ذلك في الخليج أو بالمشرق العربي، وذلك بدافع السيطرة والهيمنة ومد النفوذ.

وكانت المملكة أعلنت في وقت سابق، السبت، السيطرة على حريقين اندلعا في معملين في محافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات من دون طيار.

وتوالت الإدانات العربية والدولية للهجوم، إذ أعربت كل من الإمارات والكويت والبحرين ومصر والأردن، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا، عن إدانتها للهجوم ووقوفها بجانب السعودية، كما عبر المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث عن "قلقه الشديد" إزاء هذه الهجمات.

بدوره، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، استعداد بلاده للتعاون مع المملكة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها.

15 سبتمبر 2019 - 16 محرّم 1441
02:22 PM

"الحريري" يدين الهجوم على منشأتي "أرامكو" معلناً تضامن لبنان مع المملكة

"السنيورة": إيران ماضية في إحلال التوتر وتصعيد العصبيات والفتن الطائفية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدان رئيس مجلس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، اليوم الأحد، الاعتداء الإرهابي على معملين لشركة "أرامكو" السعودية، أمس السبت.

ووصف "الحريري" العدوان بالتصعيد الخطير الذي ينذر بتوسيع رقعة الصراعات في المنطقة.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" قال رئيس الوزراء اللبناني: إن هذا العدوان يفرض مسؤوليات كبيرة على المجتمع الدولي، لوضع حدٍ لكل أدوات العدوان والإرهاب التي تجتاح البلدان العربية وتعرض الاستقرار الإقليمي لمزيد من التخبط في صراعات متنقلة.

وأكد "الحريري" تضامن لبنان مع المملكة العربية السعودية، معتبراً العدوان عليها حلقة من مسلسل يستهدف الخليج العربي والأمن الإقليمي والدولي.

من جانبه، استنكر رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو".

وقال "السنيورة" في بيان، إن الجرائم التي ينفذها الحوثيون بدأت تطال الاستقرار في المنطقة والعالم، وهي أعمال إرهابية مدانة وتدل على خطورة الاختراق الذي تمثله إيران في المنطقة والذي بات يهدد الاستقرار في كل دولة عربية، والأمن والسلم الدولي.

واعتبر "السنيورة" أن إيران التي تقف خلف الحوثيين ماضية في إحلال التوتر والتشنج وتصعيد العصبيات والفتن الطائفية والمذهبية مكان حسن الجوار والمصالح المشتركة والعلاقات المبنية على الصداقة تجاه الدول العربية، سواء كان ذلك في الخليج أو بالمشرق العربي، وذلك بدافع السيطرة والهيمنة ومد النفوذ.

وكانت المملكة أعلنت في وقت سابق، السبت، السيطرة على حريقين اندلعا في معملين في محافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات من دون طيار.

وتوالت الإدانات العربية والدولية للهجوم، إذ أعربت كل من الإمارات والكويت والبحرين ومصر والأردن، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا، عن إدانتها للهجوم ووقوفها بجانب السعودية، كما عبر المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث عن "قلقه الشديد" إزاء هذه الهجمات.

بدوره، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، استعداد بلاده للتعاون مع المملكة في كل ما يدعم أمنها واستقرارها.

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