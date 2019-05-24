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نقل 4 حالات إلى المستشفى إثر نشوب حريق بمنزل في حائل

فرق "المدني" أخمدت النيران الناجمة عن تماس كهربائي

نقل الهلال الأحمر السعودي بحائل، أربع حالات من عائلة، إلى المستشفى، بعدما تسبّب تماس كهربائي بمكيف، في اندلاع حريق بمنزلهم، وذلك في الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي: فرق الدفاع المدني بمدينة حائل أخمدت حريقاً اندلع في منزل بحي الوسيطاء يرجّح أن يكون سببه تماس كهربائي بأحد أجهزة التكييف.

وأضاف: لدى وصول فرق الدفاع المدني، تم إخلاء ساكني المنزل واستدعى الأمر نقل أربع حالات إلى المستشفى بوساطة الهلال الأحمر السعودي من جرّاء تأثرهم بالدخان، وحالتهم مستقرة، واستكملت فرق الإطفاء أعمال الإخماد.

وأكّد الدفاع المدني أهمية تركيب أنظمة الكشف المبكّر عن الدخان في المنازل؛ لتقليل الآثار المترتبة على نتائج الحريق، ولتحقيق الحماية لساكنيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نقل 4 حالات إلى المستشفى إثر نشوب حريق بمنزل في حائل
سبق

نقل الهلال الأحمر السعودي بحائل، أربع حالات من عائلة، إلى المستشفى، بعدما تسبّب تماس كهربائي بمكيف، في اندلاع حريق بمنزلهم، وذلك في الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي: فرق الدفاع المدني بمدينة حائل أخمدت حريقاً اندلع في منزل بحي الوسيطاء يرجّح أن يكون سببه تماس كهربائي بأحد أجهزة التكييف.

وأضاف: لدى وصول فرق الدفاع المدني، تم إخلاء ساكني المنزل واستدعى الأمر نقل أربع حالات إلى المستشفى بوساطة الهلال الأحمر السعودي من جرّاء تأثرهم بالدخان، وحالتهم مستقرة، واستكملت فرق الإطفاء أعمال الإخماد.

وأكّد الدفاع المدني أهمية تركيب أنظمة الكشف المبكّر عن الدخان في المنازل؛ لتقليل الآثار المترتبة على نتائج الحريق، ولتحقيق الحماية لساكنيها.

24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440
02:58 PM

نقل 4 حالات إلى المستشفى إثر نشوب حريق بمنزل في حائل

فرق "المدني" أخمدت النيران الناجمة عن تماس كهربائي

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خالد السليمي - حائل
0
393

نقل الهلال الأحمر السعودي بحائل، أربع حالات من عائلة، إلى المستشفى، بعدما تسبّب تماس كهربائي بمكيف، في اندلاع حريق بمنزلهم، وذلك في الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة.

وقال المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي: فرق الدفاع المدني بمدينة حائل أخمدت حريقاً اندلع في منزل بحي الوسيطاء يرجّح أن يكون سببه تماس كهربائي بأحد أجهزة التكييف.

وأضاف: لدى وصول فرق الدفاع المدني، تم إخلاء ساكني المنزل واستدعى الأمر نقل أربع حالات إلى المستشفى بوساطة الهلال الأحمر السعودي من جرّاء تأثرهم بالدخان، وحالتهم مستقرة، واستكملت فرق الإطفاء أعمال الإخماد.

وأكّد الدفاع المدني أهمية تركيب أنظمة الكشف المبكّر عن الدخان في المنازل؛ لتقليل الآثار المترتبة على نتائج الحريق، ولتحقيق الحماية لساكنيها.

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