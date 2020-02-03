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أوكرانيا تطالب إيران بتعويضات ضحايا الطائرة وتهدّد بالمحكمة الدولية

زيلينسكي: كييف غير راضية عن حجم التعويض الذي عُرض على الأسر

أكّد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي؛ مساء أمس الأحد، أنه يفكر في إحالة إيران إلى المحكمة الدولية؛ للمطالبة بتعويضات أكبر لضحايا رحلة شركة الخطوط الجوية الأوكرانية التي تمّ إسقاطها.

وأوضح زيلينسكي؛ أن كييف غير راضية عن حجم التعويض الذي عرضته إيران على أسر الأوكرانيين الذين لقوا حتفهم في حادث إسقاط طائرة ركاب قرب طهران الشهر الماضي، وأنها ستسعى للحصول على تعويضات أكبر.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، أضاف لمحطة (1+1) التلفزيونية الأوكرانية "بالنسبة للجانب الإيراني فقد عرض على الفور دفع 80 ألف دولار لكل أسرة. هذا مبلغ ضئيل للغاية. سنضغط من أجل الحصول على مبلغ أكبر".

وأصاب صاروخ، الطائرة في الثامن من يناير بعد فترة وجيزة من مغادرتها طهران في طريقها لكييف.

واعترفت إيران بأن قواتها أسقطت طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بطريق الخطأ بعد إنكارها في بداية الأمر أيّ دور لها في الحادث، حيث لقي كل مَن كانوا على متن الطائرة حتفهم وعددهم 176 شخصاً من بينهم 11 أوكرانيا.

وقال زيلينسكي؛ إن أوكرانيا ما زالت تنتظر أن تسلمها إيران الصندوقين الأسودين للطائرة.

أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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أوكرانيا تطالب إيران بتعويضات ضحايا الطائرة وتهدّد بالمحكمة الدولية
سبق

أكّد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي؛ مساء أمس الأحد، أنه يفكر في إحالة إيران إلى المحكمة الدولية؛ للمطالبة بتعويضات أكبر لضحايا رحلة شركة الخطوط الجوية الأوكرانية التي تمّ إسقاطها.

وأوضح زيلينسكي؛ أن كييف غير راضية عن حجم التعويض الذي عرضته إيران على أسر الأوكرانيين الذين لقوا حتفهم في حادث إسقاط طائرة ركاب قرب طهران الشهر الماضي، وأنها ستسعى للحصول على تعويضات أكبر.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، أضاف لمحطة (1+1) التلفزيونية الأوكرانية "بالنسبة للجانب الإيراني فقد عرض على الفور دفع 80 ألف دولار لكل أسرة. هذا مبلغ ضئيل للغاية. سنضغط من أجل الحصول على مبلغ أكبر".

وأصاب صاروخ، الطائرة في الثامن من يناير بعد فترة وجيزة من مغادرتها طهران في طريقها لكييف.

واعترفت إيران بأن قواتها أسقطت طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بطريق الخطأ بعد إنكارها في بداية الأمر أيّ دور لها في الحادث، حيث لقي كل مَن كانوا على متن الطائرة حتفهم وعددهم 176 شخصاً من بينهم 11 أوكرانيا.

وقال زيلينسكي؛ إن أوكرانيا ما زالت تنتظر أن تسلمها إيران الصندوقين الأسودين للطائرة.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441
08:35 AM

أوكرانيا تطالب إيران بتعويضات ضحايا الطائرة وتهدّد بالمحكمة الدولية

زيلينسكي: كييف غير راضية عن حجم التعويض الذي عُرض على الأسر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكّد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي؛ مساء أمس الأحد، أنه يفكر في إحالة إيران إلى المحكمة الدولية؛ للمطالبة بتعويضات أكبر لضحايا رحلة شركة الخطوط الجوية الأوكرانية التي تمّ إسقاطها.

وأوضح زيلينسكي؛ أن كييف غير راضية عن حجم التعويض الذي عرضته إيران على أسر الأوكرانيين الذين لقوا حتفهم في حادث إسقاط طائرة ركاب قرب طهران الشهر الماضي، وأنها ستسعى للحصول على تعويضات أكبر.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز"، أضاف لمحطة (1+1) التلفزيونية الأوكرانية "بالنسبة للجانب الإيراني فقد عرض على الفور دفع 80 ألف دولار لكل أسرة. هذا مبلغ ضئيل للغاية. سنضغط من أجل الحصول على مبلغ أكبر".

وأصاب صاروخ، الطائرة في الثامن من يناير بعد فترة وجيزة من مغادرتها طهران في طريقها لكييف.

واعترفت إيران بأن قواتها أسقطت طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بطريق الخطأ بعد إنكارها في بداية الأمر أيّ دور لها في الحادث، حيث لقي كل مَن كانوا على متن الطائرة حتفهم وعددهم 176 شخصاً من بينهم 11 أوكرانيا.

وقال زيلينسكي؛ إن أوكرانيا ما زالت تنتظر أن تسلمها إيران الصندوقين الأسودين للطائرة.

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