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"تشهير": السجن والغرامة لـ"ياسر مسلم العروي" إثر تحرشه بامرأة

"النيابة العامة": المتهم الذي يعاني اعتلالات نفسية أو عقلية يخضع لتقويم يحدد مسؤوليته الجنائية

دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة عن الجريمة تجاه الولي

قالت النيابة العامة، إن المتهم يحظى في مرحلة التحقيق حال ارتكاب جريمة يشتبه معها باعترائه مرضاً نفسياً أو عقلياً بحالة تقويم صحي نفسي لتحديد مسؤوليته الجنائية والخطة العلاجية المقترحة، دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة عن الجريمة تجاه الولي.

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"النيابة العامة": المتهم الذي يعاني اعتلالات نفسية أو عقلية يخضع لتقويم يحدد مسؤوليته الجنائية
سبق

قالت النيابة العامة، إن المتهم يحظى في مرحلة التحقيق حال ارتكاب جريمة يشتبه معها باعترائه مرضاً نفسياً أو عقلياً بحالة تقويم صحي نفسي لتحديد مسؤوليته الجنائية والخطة العلاجية المقترحة، دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة عن الجريمة تجاه الولي.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
06:19 PM
اخر تعديل
09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
09:05 PM

"النيابة العامة": المتهم الذي يعاني اعتلالات نفسية أو عقلية يخضع لتقويم يحدد مسؤوليته الجنائية

دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة عن الجريمة تجاه الولي

A A A
ذياب الشمري - الرياض
3
3,312

قالت النيابة العامة، إن المتهم يحظى في مرحلة التحقيق حال ارتكاب جريمة يشتبه معها باعترائه مرضاً نفسياً أو عقلياً بحالة تقويم صحي نفسي لتحديد مسؤوليته الجنائية والخطة العلاجية المقترحة، دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة عن الجريمة تجاه الولي.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,357
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,334
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,727
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2.5 مليار ..

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