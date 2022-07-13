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تحريض وتفجيرات وملف فساد.. "رصانة" يصدر تقرير "يونيو" للحالة الإيرانية

اشتمل على 3 أقسام رئيسة في مقدمتها الشأن الداخلي ثم "العالم العربي" و"الحراك"

أصدر المعهد الدولي للدراسات الإيرانية "رصانة"، تقرير الحالة الإيرانية لشهر يونيو لعام 2020م.

ويشتمل التقرير على ثلاثة أقسام رئيسة، حيث يهتمُّ القسم الأول منها بالشأن الداخلي الإيراني، فيما يتناول القسم الثاني تفاعلات إيران مع العالم العربي، أمَّا القسم الثالث فيرصد الحِراك الإيراني على الصعيد الدولي، في إطار العلاقات الإيرانية مع الدولِ الكُبرى.

وتناول الملفُّ السياسي، حملةَ الفساد التي يقودها رئيس السُلطة القضائية الإيراني، التي برزت خلال ملفِّ فسادِ القاضي السابق.

واقتصادياً، برزت محاولة الحكومة الإيرانية تخفيف وطأة معاناة الشعب الإيراني من العقوبات الأمريكية عن طريق طرحها أسهم حكومية في البورصة رخيصةِ القِيمة لتقليل حدةِ التضخم.

أمّا عسكرياً، فتناول التقريرُ مواصلةَ إيران إقامة المناورات العسكرية المُتتالية بهدف إثبات الوجود والجاهزية لتنفيذِ تدخُّلاتها الإقليمية، فيما بدأت سلسلةُ تفجيراتٍ لمواقعَ نووية وعسكرية حسَّاسة لم تُعرَف أسبابُها حتى الآن.

وفي الشأن العربي، سلَّطَ التقرير الضوء على الحالة العراقية المُتغيرة بشكلٍ مُتسارع مُنذ تولّي مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء، إذ بدأ يتخذُ خطواتٍ يسعى من خلالها لتقويةِ الدولةِ الوطنية، وضبطِ الحدودِ العراقية، إضافة إلى إعادةِ بناءِ الثِقة بين الشعب العراقي وحكومتِه.

وبخصوص اليمن فتُحرِّض إيران المليشيات الحوثية على شنِّ المزيدِ من الهجمات ضدَّ المملكة العربية السعودية وتعطيلِ الحلِّ التفاوضي، والتلويحِ بتعريضِ المنطقة لتلوّثٍ بيئيٍ ضخّم في البحر الأحمر عبرَ تفجيرِ ناقلاتٍ نفطيَّة راسية قُبالة الساحل اليمني في البحر الأحمر.


وفي الشأن الدولي، كثَّفت الولايات المتحدة مساعيها لاستصدار قوانين تُعرقل تصديرَ السلاح إلى إيران، كما تحرَّكت بعضُ اللجان في الكونجرس الأمريكي وقدَّمت مقترحاتِ قوانين جديدة على صناعات الأسلحة في بعض الدول.

ويمكن الاطلاع على التقرير عبر الرابط: https://rasanah-iiis.org/?p=21510

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية رصانة

الرئيسية/ أخبار العالم

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تحريض وتفجيرات وملف فساد.. "رصانة" يصدر تقرير "يونيو" للحالة الإيرانية
سبق

أصدر المعهد الدولي للدراسات الإيرانية "رصانة"، تقرير الحالة الإيرانية لشهر يونيو لعام 2020م.

ويشتمل التقرير على ثلاثة أقسام رئيسة، حيث يهتمُّ القسم الأول منها بالشأن الداخلي الإيراني، فيما يتناول القسم الثاني تفاعلات إيران مع العالم العربي، أمَّا القسم الثالث فيرصد الحِراك الإيراني على الصعيد الدولي، في إطار العلاقات الإيرانية مع الدولِ الكُبرى.

وتناول الملفُّ السياسي، حملةَ الفساد التي يقودها رئيس السُلطة القضائية الإيراني، التي برزت خلال ملفِّ فسادِ القاضي السابق.

واقتصادياً، برزت محاولة الحكومة الإيرانية تخفيف وطأة معاناة الشعب الإيراني من العقوبات الأمريكية عن طريق طرحها أسهم حكومية في البورصة رخيصةِ القِيمة لتقليل حدةِ التضخم.

أمّا عسكرياً، فتناول التقريرُ مواصلةَ إيران إقامة المناورات العسكرية المُتتالية بهدف إثبات الوجود والجاهزية لتنفيذِ تدخُّلاتها الإقليمية، فيما بدأت سلسلةُ تفجيراتٍ لمواقعَ نووية وعسكرية حسَّاسة لم تُعرَف أسبابُها حتى الآن.

وفي الشأن العربي، سلَّطَ التقرير الضوء على الحالة العراقية المُتغيرة بشكلٍ مُتسارع مُنذ تولّي مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء، إذ بدأ يتخذُ خطواتٍ يسعى من خلالها لتقويةِ الدولةِ الوطنية، وضبطِ الحدودِ العراقية، إضافة إلى إعادةِ بناءِ الثِقة بين الشعب العراقي وحكومتِه.

وبخصوص اليمن فتُحرِّض إيران المليشيات الحوثية على شنِّ المزيدِ من الهجمات ضدَّ المملكة العربية السعودية وتعطيلِ الحلِّ التفاوضي، والتلويحِ بتعريضِ المنطقة لتلوّثٍ بيئيٍ ضخّم في البحر الأحمر عبرَ تفجيرِ ناقلاتٍ نفطيَّة راسية قُبالة الساحل اليمني في البحر الأحمر.


وفي الشأن الدولي، كثَّفت الولايات المتحدة مساعيها لاستصدار قوانين تُعرقل تصديرَ السلاح إلى إيران، كما تحرَّكت بعضُ اللجان في الكونجرس الأمريكي وقدَّمت مقترحاتِ قوانين جديدة على صناعات الأسلحة في بعض الدول.

ويمكن الاطلاع على التقرير عبر الرابط: https://rasanah-iiis.org/?p=21510

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
03:55 PM

تحريض وتفجيرات وملف فساد.. "رصانة" يصدر تقرير "يونيو" للحالة الإيرانية

اشتمل على 3 أقسام رئيسة في مقدمتها الشأن الداخلي ثم "العالم العربي" و"الحراك"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر المعهد الدولي للدراسات الإيرانية "رصانة"، تقرير الحالة الإيرانية لشهر يونيو لعام 2020م.

ويشتمل التقرير على ثلاثة أقسام رئيسة، حيث يهتمُّ القسم الأول منها بالشأن الداخلي الإيراني، فيما يتناول القسم الثاني تفاعلات إيران مع العالم العربي، أمَّا القسم الثالث فيرصد الحِراك الإيراني على الصعيد الدولي، في إطار العلاقات الإيرانية مع الدولِ الكُبرى.

وتناول الملفُّ السياسي، حملةَ الفساد التي يقودها رئيس السُلطة القضائية الإيراني، التي برزت خلال ملفِّ فسادِ القاضي السابق.

واقتصادياً، برزت محاولة الحكومة الإيرانية تخفيف وطأة معاناة الشعب الإيراني من العقوبات الأمريكية عن طريق طرحها أسهم حكومية في البورصة رخيصةِ القِيمة لتقليل حدةِ التضخم.

أمّا عسكرياً، فتناول التقريرُ مواصلةَ إيران إقامة المناورات العسكرية المُتتالية بهدف إثبات الوجود والجاهزية لتنفيذِ تدخُّلاتها الإقليمية، فيما بدأت سلسلةُ تفجيراتٍ لمواقعَ نووية وعسكرية حسَّاسة لم تُعرَف أسبابُها حتى الآن.

وفي الشأن العربي، سلَّطَ التقرير الضوء على الحالة العراقية المُتغيرة بشكلٍ مُتسارع مُنذ تولّي مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء، إذ بدأ يتخذُ خطواتٍ يسعى من خلالها لتقويةِ الدولةِ الوطنية، وضبطِ الحدودِ العراقية، إضافة إلى إعادةِ بناءِ الثِقة بين الشعب العراقي وحكومتِه.

وبخصوص اليمن فتُحرِّض إيران المليشيات الحوثية على شنِّ المزيدِ من الهجمات ضدَّ المملكة العربية السعودية وتعطيلِ الحلِّ التفاوضي، والتلويحِ بتعريضِ المنطقة لتلوّثٍ بيئيٍ ضخّم في البحر الأحمر عبرَ تفجيرِ ناقلاتٍ نفطيَّة راسية قُبالة الساحل اليمني في البحر الأحمر.


وفي الشأن الدولي، كثَّفت الولايات المتحدة مساعيها لاستصدار قوانين تُعرقل تصديرَ السلاح إلى إيران، كما تحرَّكت بعضُ اللجان في الكونجرس الأمريكي وقدَّمت مقترحاتِ قوانين جديدة على صناعات الأسلحة في بعض الدول.

ويمكن الاطلاع على التقرير عبر الرابط: https://rasanah-iiis.org/?p=21510

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