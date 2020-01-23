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"البحوث الاجتماعية" يختتم ورشة متابعة الأسر الحاضنة لرعاية الأيتام

نظم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، صباح اليوم الأحد، ورشة عمل متخصصة لمنسوبي الإدارة العامة لرعاية الأيتام بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعنوان: "أفضل الممارسات في مجال متابعة الأسر الحاضنة"، وذلك بهدف تنمية القدرات المعرفية للعاملين فيها.

واستعرضت الورشة أهم الممارسات والتجارب الإقليمية والدولية الرائدة في رعاية الأيتام، والتعرف على أهداف المتابعة وأهميتها وآليات تنفيذها، وكيفية حوكمة متابعة الأسر الحاضنة والجهات الرقابية عليها للحد من القصور والمعوقات التي تؤثر على تحقيق أهداف رعاية الأيتام. كما تم تقديم عرض مراحل النمو واحتياجاتها وإشباعها والمقاييس النفسية المرتبطة بها.

واختتمت الورشة بعدة توصيات من شأنها المساهمة في تطوير إجراءات وآليات المتابعة للأيتام في جميع المؤسسات والجمعيات والدور الإيوائية، وبناء برامج تدريبية متخصصة لتطوير مهارات الأخصائيين الاجتماعيين المشرفين على عملية المتابعة.

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"البحوث الاجتماعية" يختتم ورشة متابعة الأسر الحاضنة لرعاية الأيتام
سبق

نظم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، صباح اليوم الأحد، ورشة عمل متخصصة لمنسوبي الإدارة العامة لرعاية الأيتام بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعنوان: "أفضل الممارسات في مجال متابعة الأسر الحاضنة"، وذلك بهدف تنمية القدرات المعرفية للعاملين فيها.

واستعرضت الورشة أهم الممارسات والتجارب الإقليمية والدولية الرائدة في رعاية الأيتام، والتعرف على أهداف المتابعة وأهميتها وآليات تنفيذها، وكيفية حوكمة متابعة الأسر الحاضنة والجهات الرقابية عليها للحد من القصور والمعوقات التي تؤثر على تحقيق أهداف رعاية الأيتام. كما تم تقديم عرض مراحل النمو واحتياجاتها وإشباعها والمقاييس النفسية المرتبطة بها.

واختتمت الورشة بعدة توصيات من شأنها المساهمة في تطوير إجراءات وآليات المتابعة للأيتام في جميع المؤسسات والجمعيات والدور الإيوائية، وبناء برامج تدريبية متخصصة لتطوير مهارات الأخصائيين الاجتماعيين المشرفين على عملية المتابعة.

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
02:50 PM

"البحوث الاجتماعية" يختتم ورشة متابعة الأسر الحاضنة لرعاية الأيتام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظم المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، صباح اليوم الأحد، ورشة عمل متخصصة لمنسوبي الإدارة العامة لرعاية الأيتام بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعنوان: "أفضل الممارسات في مجال متابعة الأسر الحاضنة"، وذلك بهدف تنمية القدرات المعرفية للعاملين فيها.

واستعرضت الورشة أهم الممارسات والتجارب الإقليمية والدولية الرائدة في رعاية الأيتام، والتعرف على أهداف المتابعة وأهميتها وآليات تنفيذها، وكيفية حوكمة متابعة الأسر الحاضنة والجهات الرقابية عليها للحد من القصور والمعوقات التي تؤثر على تحقيق أهداف رعاية الأيتام. كما تم تقديم عرض مراحل النمو واحتياجاتها وإشباعها والمقاييس النفسية المرتبطة بها.

واختتمت الورشة بعدة توصيات من شأنها المساهمة في تطوير إجراءات وآليات المتابعة للأيتام في جميع المؤسسات والجمعيات والدور الإيوائية، وبناء برامج تدريبية متخصصة لتطوير مهارات الأخصائيين الاجتماعيين المشرفين على عملية المتابعة.

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