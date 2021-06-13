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النيابة العامة تحذر من رسائل الاحتيال المالي .. هذه هي أهدافها الخبيثة

حذرت النيابة العامة من الاستجابة لرسائل الاحتيال المالي التي تهدف إلى سرقة بياناتك وأموالك.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع "تويتر": حفاظك على أرقامك وبياناتك السرية البنكية دليل على وعيك، وشددت على عدم التردد في تمرير الرسائل الاحتيالية لجهات الاختصاص؛ لحمايتك وحماية غيرك من سرقة بياناتك المعلوماتية.

النيابة العامة

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النيابة العامة تحذر من رسائل الاحتيال المالي .. هذه هي أهدافها الخبيثة
سبق

حذرت النيابة العامة من الاستجابة لرسائل الاحتيال المالي التي تهدف إلى سرقة بياناتك وأموالك.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع "تويتر": حفاظك على أرقامك وبياناتك السرية البنكية دليل على وعيك، وشددت على عدم التردد في تمرير الرسائل الاحتيالية لجهات الاختصاص؛ لحمايتك وحماية غيرك من سرقة بياناتك المعلوماتية.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
01:37 AM

النيابة العامة تحذر من رسائل الاحتيال المالي .. هذه هي أهدافها الخبيثة

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
2,473

حذرت النيابة العامة من الاستجابة لرسائل الاحتيال المالي التي تهدف إلى سرقة بياناتك وأموالك.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع "تويتر": حفاظك على أرقامك وبياناتك السرية البنكية دليل على وعيك، وشددت على عدم التردد في تمرير الرسائل الاحتيالية لجهات الاختصاص؛ لحمايتك وحماية غيرك من سرقة بياناتك المعلوماتية.

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