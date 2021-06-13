حذرت النيابة العامة من الاستجابة لرسائل الاحتيال المالي التي تهدف إلى سرقة بياناتك وأموالك. وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع "تويتر": حفاظك على أرقامك وبياناتك السرية البنكية دليل على وعيك، وشددت على عدم التردد في تمرير الرسائل الاحتيالية لجهات الاختصاص؛ لحمايتك وحماية غيرك من سرقة بياناتك المعلوماتية.

النيابة العامة تحذر من رسائل الاحتيال المالي .. هذه هي أهدافها الخبيثة ذياب الشمري سبق 2021-06-13 حذرت النيابة العامة من الاستجابة لرسائل الاحتيال المالي التي تهدف إلى سرقة بياناتك وأموالك.



وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع "تويتر": حفاظك على أرقامك وبياناتك السرية البنكية دليل على وعيك، وشددت على عدم التردد في تمرير الرسائل الاحتيالية لجهات الاختصاص؛ لحمايتك وحماية غيرك من سرقة بياناتك المعلوماتية.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442 01:37 AM

النيابة العامة تحذر من رسائل الاحتيال المالي .. هذه هي أهدافها الخبيثة





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حذرت النيابة العامة من الاستجابة لرسائل الاحتيال المالي التي تهدف إلى سرقة بياناتك وأموالك.



وقالت النيابة العامة عبر حسابها على موقع "تويتر": حفاظك على أرقامك وبياناتك السرية البنكية دليل على وعيك، وشددت على عدم التردد في تمرير الرسائل الاحتيالية لجهات الاختصاص؛ لحمايتك وحماية غيرك من سرقة بياناتك المعلوماتية.