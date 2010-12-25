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شرطة نجران تطيح بمقيم ظهر في فيديو متباهياً بإطلاق النار

ضبط السلاح المستخدم.. وإحالة الموقوف إلى فرع النيابة

صرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخصٌ يطلق أعيرة نارية من سلاح بحوزته، في مخالفة للأنظمة والتعليمات المجرمة لذلك، ومعرضاً أمن وسلامة الآخرين للخطر، وتوثيقه لذلك ونشره متباهياً بفعلته، فقد تمكنت الجهة الأمنية المختصة، من تحديد هويته والقبض عليه.

وقال "العشوي": الموقوف مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الخامس من العمر، وتم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

وأضاف: تم استكمال الإجراءات النظامية لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

شرطة منطقة نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة نجران تطيح بمقيم ظهر في فيديو متباهياً بإطلاق النار
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخصٌ يطلق أعيرة نارية من سلاح بحوزته، في مخالفة للأنظمة والتعليمات المجرمة لذلك، ومعرضاً أمن وسلامة الآخرين للخطر، وتوثيقه لذلك ونشره متباهياً بفعلته، فقد تمكنت الجهة الأمنية المختصة، من تحديد هويته والقبض عليه.

وقال "العشوي": الموقوف مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الخامس من العمر، وتم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

وأضاف: تم استكمال الإجراءات النظامية لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

25 ديسمبر 2020 - 10 جمادى الأول 1442
02:02 PM

شرطة نجران تطيح بمقيم ظهر في فيديو متباهياً بإطلاق النار

ضبط السلاح المستخدم.. وإحالة الموقوف إلى فرع النيابة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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2,152

صرّح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة نجران الرائد عبدالله العشوي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخصٌ يطلق أعيرة نارية من سلاح بحوزته، في مخالفة للأنظمة والتعليمات المجرمة لذلك، ومعرضاً أمن وسلامة الآخرين للخطر، وتوثيقه لذلك ونشره متباهياً بفعلته، فقد تمكنت الجهة الأمنية المختصة، من تحديد هويته والقبض عليه.

وقال "العشوي": الموقوف مقيم من الجنسية اليمنية في العقد الخامس من العمر، وتم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة.

وأضاف: تم استكمال الإجراءات النظامية لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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