المزروعي: مستعدون للمساهمة في تخفيف أي نقص محتمل لإمدادات النفط

أكد وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم الثلاثاء، إن دولة الإمارات على استعداد للمساهمة في تخفيف أي نقص محتمل لإمدادات النفط.



وقال المزروعي الذي يتولى رئاسة أوبك هذا العام: إن أوبك ستسعى للتقيد بمستويات الامتثال الإجمالية للمنظمة خلال الفترة المتبقية من عام 2018.



وأضاف : إن منظمة أوبك ستعمل جاهدة اعتبارا من أول يوليو، على الالتزام بمستويات الامتثال الإجمالية للفترة المتبقية من "إعلان التعاون"، وفق سكاي نيوز .