النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 4301 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 150292

للمرة الـ6.. ذراع جامعة المؤسس "جيناتي" يحصد اعتماد "CAP" الأمريكية

يوفر ويقدم أعلى معايير الخدمات المخبرية.. و"القحطاني": فريد شرق أوسطياً

حصلت جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة في المختبر التشخيصي المركزي "جيناتي" التابع لمركز التميز البحثي في علوم الجينوم الطبي بالجامعة، على الاعتماد من الكلية الأمريكية لعلوم الأمراض "CAP"، للمرة السادسة على التوالي؛ حيث تخدم "CAP" أكثر من 17000 طبيب ومختبر حول العالم، وتعتبر الأكبر من نوعها تجمع أطباء علوم الأمراض والرائدة في مجال ضمان جودة المختبرات الطبية.

ويمنح هذا الاعتماد العالمي نظير توفير المختبر لأعلى معايير الخدمات المخبرية بجودة عالية وتوفيرها للأطباء والعامة، والإيفاء بمتطلبات برنامج الاعتماد التابع للكلية الأمريكية لعلوم الأمراض.

وأوضح مدير مركز التميز البحثي في علوم الجينوم الطبي بالجامعة الدكتور محمد بن حسين القحطاني، أن المختبر التشخيصي المركزي "جيناتي" جاء بالتوافق مع رؤية 2030 وتماشياً مع التطلعات الجديدة للمملكة؛ حيث أصبح لدى مركز التميز البحثي في علوم الجينوم الطبي ومركز الابتكار في الطب الشخصي المقدرة الإنتاجية الطموحة والتنافسية لعدد من المنتجات الطبية التشخيصية وتسويقها على المستوى المحلي والعالمي.

وبين أن "جيناتي" الذي يعتبر الذراع التجاري للجامعة يهدف إلى تحقيق التميز في اقتصاديات المعرفة في علوم وأبحاث الجينوم البشري للخدمة المجتمعية؛ حيث يعد أول جهة تجارية نابعة من جامعة حكومية أكاديمية على مستوى منطقة الشرق الأوسط في مجال التشخيص الجيني والوراثي، والذي يعدّ من المجالات النادرة والمتميزة، ومن خلاله تحرص الجامعة على أن يكون لها دور ريادي فعّال في تقديم باقة من الخدمات التشخيصية والبحثية اللوجستية للأطباء والباحثين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية على مستوى العالم.

وأشار إلى أن هناك العديد من الخدمات التشخيصية والبحثية التي سوف تساعد المهتمين والمتخصصين في مجال تطبيقات الجينوم الطبي، داعياً جميع المهتمين والمختصين لزيارة الصفحة الإلكترونية الخاصة بـ"جيناتي" عبر الرابط الإلكتروني: (http://genati.com) لمعرفة المزيد من الخدمات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
للمرة الـ6.. ذراع جامعة المؤسس "جيناتي" يحصد اعتماد "CAP" الأمريكية
سبق

حصلت جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة في المختبر التشخيصي المركزي "جيناتي" التابع لمركز التميز البحثي في علوم الجينوم الطبي بالجامعة، على الاعتماد من الكلية الأمريكية لعلوم الأمراض "CAP"، للمرة السادسة على التوالي؛ حيث تخدم "CAP" أكثر من 17000 طبيب ومختبر حول العالم، وتعتبر الأكبر من نوعها تجمع أطباء علوم الأمراض والرائدة في مجال ضمان جودة المختبرات الطبية.

ويمنح هذا الاعتماد العالمي نظير توفير المختبر لأعلى معايير الخدمات المخبرية بجودة عالية وتوفيرها للأطباء والعامة، والإيفاء بمتطلبات برنامج الاعتماد التابع للكلية الأمريكية لعلوم الأمراض.

وأوضح مدير مركز التميز البحثي في علوم الجينوم الطبي بالجامعة الدكتور محمد بن حسين القحطاني، أن المختبر التشخيصي المركزي "جيناتي" جاء بالتوافق مع رؤية 2030 وتماشياً مع التطلعات الجديدة للمملكة؛ حيث أصبح لدى مركز التميز البحثي في علوم الجينوم الطبي ومركز الابتكار في الطب الشخصي المقدرة الإنتاجية الطموحة والتنافسية لعدد من المنتجات الطبية التشخيصية وتسويقها على المستوى المحلي والعالمي.

وبين أن "جيناتي" الذي يعتبر الذراع التجاري للجامعة يهدف إلى تحقيق التميز في اقتصاديات المعرفة في علوم وأبحاث الجينوم البشري للخدمة المجتمعية؛ حيث يعد أول جهة تجارية نابعة من جامعة حكومية أكاديمية على مستوى منطقة الشرق الأوسط في مجال التشخيص الجيني والوراثي، والذي يعدّ من المجالات النادرة والمتميزة، ومن خلاله تحرص الجامعة على أن يكون لها دور ريادي فعّال في تقديم باقة من الخدمات التشخيصية والبحثية اللوجستية للأطباء والباحثين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية على مستوى العالم.

وأشار إلى أن هناك العديد من الخدمات التشخيصية والبحثية التي سوف تساعد المهتمين والمتخصصين في مجال تطبيقات الجينوم الطبي، داعياً جميع المهتمين والمختصين لزيارة الصفحة الإلكترونية الخاصة بـ"جيناتي" عبر الرابط الإلكتروني: (http://genati.com) لمعرفة المزيد من الخدمات.

19 يونيو 2020 - 27 شوّال 1441
06:19 PM

للمرة الـ6.. ذراع جامعة المؤسس "جيناتي" يحصد اعتماد "CAP" الأمريكية

يوفر ويقدم أعلى معايير الخدمات المخبرية.. و"القحطاني": فريد شرق أوسطياً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
0
668

حصلت جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة في المختبر التشخيصي المركزي "جيناتي" التابع لمركز التميز البحثي في علوم الجينوم الطبي بالجامعة، على الاعتماد من الكلية الأمريكية لعلوم الأمراض "CAP"، للمرة السادسة على التوالي؛ حيث تخدم "CAP" أكثر من 17000 طبيب ومختبر حول العالم، وتعتبر الأكبر من نوعها تجمع أطباء علوم الأمراض والرائدة في مجال ضمان جودة المختبرات الطبية.

ويمنح هذا الاعتماد العالمي نظير توفير المختبر لأعلى معايير الخدمات المخبرية بجودة عالية وتوفيرها للأطباء والعامة، والإيفاء بمتطلبات برنامج الاعتماد التابع للكلية الأمريكية لعلوم الأمراض.

وأوضح مدير مركز التميز البحثي في علوم الجينوم الطبي بالجامعة الدكتور محمد بن حسين القحطاني، أن المختبر التشخيصي المركزي "جيناتي" جاء بالتوافق مع رؤية 2030 وتماشياً مع التطلعات الجديدة للمملكة؛ حيث أصبح لدى مركز التميز البحثي في علوم الجينوم الطبي ومركز الابتكار في الطب الشخصي المقدرة الإنتاجية الطموحة والتنافسية لعدد من المنتجات الطبية التشخيصية وتسويقها على المستوى المحلي والعالمي.

وبين أن "جيناتي" الذي يعتبر الذراع التجاري للجامعة يهدف إلى تحقيق التميز في اقتصاديات المعرفة في علوم وأبحاث الجينوم البشري للخدمة المجتمعية؛ حيث يعد أول جهة تجارية نابعة من جامعة حكومية أكاديمية على مستوى منطقة الشرق الأوسط في مجال التشخيص الجيني والوراثي، والذي يعدّ من المجالات النادرة والمتميزة، ومن خلاله تحرص الجامعة على أن يكون لها دور ريادي فعّال في تقديم باقة من الخدمات التشخيصية والبحثية اللوجستية للأطباء والباحثين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية على مستوى العالم.

وأشار إلى أن هناك العديد من الخدمات التشخيصية والبحثية التي سوف تساعد المهتمين والمتخصصين في مجال تطبيقات الجينوم الطبي، داعياً جميع المهتمين والمختصين لزيارة الصفحة الإلكترونية الخاصة بـ"جيناتي" عبر الرابط الإلكتروني: (http://genati.com) لمعرفة المزيد من الخدمات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,233
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,033
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,904
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,353

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

شكرًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

حسن آل عمير
الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

الذكاء الاصطناعي والدبلوماسية

عبدالسلام المشيطي
زير العظـام..!!

زير العظـام..!!

محمد الصيـعري
"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

"الكوفي شوب".. وجائحة كورونا..!!

ماجد الحربي
"عيب يا حبيبي كذا غلط"

"عيب يا حبيبي كذا غلط"

مها عبدالله الحقباني
ليلك طويل يا "كورونا"..!

ليلك طويل يا "كورونا"..!

أحمد عجب
كورونا والعمالة الوافدة

كورونا والعمالة الوافدة

غسان محمد عسيلان
"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة