موريتانيا تعلن عن بؤرتين لتفشي كورونا إحداهما "العاصمة"

حصر الحركة والتنقل للمدينتين تفاديًا لانتشار الفيروس المستجد

أعلن وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، مدينتا نواكشوط وكيهيدي، بؤرتين لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف في بيان له أمس الأحد، "أنه تم حصر الحركة والتنقل بالنسبة للمدينتين في نطاق محيطيهما الحضريين؛ تفاديًا لانتشار الفيروس بين السكان".

وبحسب "روسيا اليوم"، لفت البيان إلى أن حدود مدينة نواكشوط تنتهي شرقًا عند قرية "تيفيريت"، وجنوبًا عند نهاية قرية "أتويرجه"، وشمالًا عند بلدة "أطويلة"، وفي الشمال الغربي على بعد 7 كيلومترات بعد دوار المطار.

أما حدود مدينة كيهيدي شرقًا؛ فتنتهي عند نقطة تفتيش الشرطة قرب المدرسة الوطنية للإرشاد الزراعي على طريق كيهيدي- سيليبابي، وغربًا عند نهاية قرية سيلا، وفي الجنوب الشرقي عند محطة الضخ وفي الشمال على بُعد 3 كيلومترات من نهاية المدينة شمالًا، بحسب البيان.

من جهة أخرى، أشادت وزارتا الداخلية والدفاع بتجاوب المواطنين مع الإجراءات الاحترازية من الفيروس؛ مشددتين على "أن يظل هذا التجاوب مقرونًا بالمسؤولية التي تفرض إظهار الحقيقة بعيدًا عن الشائعات".

وتوجد في موريتانيا 3 حالات إصابة بكورونا؛ فضلًا عن شفاء حالتين.