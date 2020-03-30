النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

موريتانيا تعلن عن بؤرتين لتفشي كورونا إحداهما "العاصمة"

حصر الحركة والتنقل للمدينتين تفاديًا لانتشار الفيروس المستجد

أعلن وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، مدينتا نواكشوط وكيهيدي، بؤرتين لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف في بيان له أمس الأحد، "أنه تم حصر الحركة والتنقل بالنسبة للمدينتين في نطاق محيطيهما الحضريين؛ تفاديًا لانتشار الفيروس بين السكان".

وبحسب "روسيا اليوم"، لفت البيان إلى أن حدود مدينة نواكشوط تنتهي شرقًا عند قرية "تيفيريت"، وجنوبًا عند نهاية قرية "أتويرجه"، وشمالًا عند بلدة "أطويلة"، وفي الشمال الغربي على بعد 7 كيلومترات بعد دوار المطار.

أما حدود مدينة كيهيدي شرقًا؛ فتنتهي عند نقطة تفتيش الشرطة قرب المدرسة الوطنية للإرشاد الزراعي على طريق كيهيدي- سيليبابي، وغربًا عند نهاية قرية سيلا، وفي الجنوب الشرقي عند محطة الضخ وفي الشمال على بُعد 3 كيلومترات من نهاية المدينة شمالًا، بحسب البيان.

من جهة أخرى، أشادت وزارتا الداخلية والدفاع بتجاوب المواطنين مع الإجراءات الاحترازية من الفيروس؛ مشددتين على "أن يظل هذا التجاوب مقرونًا بالمسؤولية التي تفرض إظهار الحقيقة بعيدًا عن الشائعات".

وتوجد في موريتانيا 3 حالات إصابة بكورونا؛ فضلًا عن شفاء حالتين.

موريتانيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
موريتانيا تعلن عن بؤرتين لتفشي كورونا إحداهما "العاصمة"
سبق

أعلن وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، مدينتا نواكشوط وكيهيدي، بؤرتين لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف في بيان له أمس الأحد، "أنه تم حصر الحركة والتنقل بالنسبة للمدينتين في نطاق محيطيهما الحضريين؛ تفاديًا لانتشار الفيروس بين السكان".

وبحسب "روسيا اليوم"، لفت البيان إلى أن حدود مدينة نواكشوط تنتهي شرقًا عند قرية "تيفيريت"، وجنوبًا عند نهاية قرية "أتويرجه"، وشمالًا عند بلدة "أطويلة"، وفي الشمال الغربي على بعد 7 كيلومترات بعد دوار المطار.

أما حدود مدينة كيهيدي شرقًا؛ فتنتهي عند نقطة تفتيش الشرطة قرب المدرسة الوطنية للإرشاد الزراعي على طريق كيهيدي- سيليبابي، وغربًا عند نهاية قرية سيلا، وفي الجنوب الشرقي عند محطة الضخ وفي الشمال على بُعد 3 كيلومترات من نهاية المدينة شمالًا، بحسب البيان.

من جهة أخرى، أشادت وزارتا الداخلية والدفاع بتجاوب المواطنين مع الإجراءات الاحترازية من الفيروس؛ مشددتين على "أن يظل هذا التجاوب مقرونًا بالمسؤولية التي تفرض إظهار الحقيقة بعيدًا عن الشائعات".

وتوجد في موريتانيا 3 حالات إصابة بكورونا؛ فضلًا عن شفاء حالتين.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
10:30 AM

موريتانيا تعلن عن بؤرتين لتفشي كورونا إحداهما "العاصمة"

حصر الحركة والتنقل للمدينتين تفاديًا لانتشار الفيروس المستجد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
571

أعلن وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، مدينتا نواكشوط وكيهيدي، بؤرتين لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف في بيان له أمس الأحد، "أنه تم حصر الحركة والتنقل بالنسبة للمدينتين في نطاق محيطيهما الحضريين؛ تفاديًا لانتشار الفيروس بين السكان".

وبحسب "روسيا اليوم"، لفت البيان إلى أن حدود مدينة نواكشوط تنتهي شرقًا عند قرية "تيفيريت"، وجنوبًا عند نهاية قرية "أتويرجه"، وشمالًا عند بلدة "أطويلة"، وفي الشمال الغربي على بعد 7 كيلومترات بعد دوار المطار.

أما حدود مدينة كيهيدي شرقًا؛ فتنتهي عند نقطة تفتيش الشرطة قرب المدرسة الوطنية للإرشاد الزراعي على طريق كيهيدي- سيليبابي، وغربًا عند نهاية قرية سيلا، وفي الجنوب الشرقي عند محطة الضخ وفي الشمال على بُعد 3 كيلومترات من نهاية المدينة شمالًا، بحسب البيان.

من جهة أخرى، أشادت وزارتا الداخلية والدفاع بتجاوب المواطنين مع الإجراءات الاحترازية من الفيروس؛ مشددتين على "أن يظل هذا التجاوب مقرونًا بالمسؤولية التي تفرض إظهار الحقيقة بعيدًا عن الشائعات".

وتوجد في موريتانيا 3 حالات إصابة بكورونا؛ فضلًا عن شفاء حالتين.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,729
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,526
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,312
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,752

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة