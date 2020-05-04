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الرياض.. ضبط 45 متسولاً خلال الـ24 ساعة الماضية في شمال العاصمة

متحدث الشرطة: من الجنسيتين اليمنية والنيجيرية واتخذت الإجراءات بحقهم

ضبطت شرطة الرياض 45 متسولاً خلال الـ24 ساعة الماضية في شمال العاصمة من الجنسيتين ( اليمنية والنيجيرية ) في أحياء (النرجس - العارض - الياسمين) واتخذت الإجراءات بحقهم.

وتفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة لمكافحة ظاهرة التسول، فقد جرى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ضبط (45) متسولاً من الجنسيتين ( اليمنية والنيجيرية ) في أحياء (النرجس - العارض - الياسمين)، شمال العاصمة الرياض، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

شرطة الرياض مكافحة ظاهرة التسول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض.. ضبط 45 متسولاً خلال الـ24 ساعة الماضية في شمال العاصمة
سبق

ضبطت شرطة الرياض 45 متسولاً خلال الـ24 ساعة الماضية في شمال العاصمة من الجنسيتين ( اليمنية والنيجيرية ) في أحياء (النرجس - العارض - الياسمين) واتخذت الإجراءات بحقهم.

وتفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة لمكافحة ظاهرة التسول، فقد جرى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ضبط (45) متسولاً من الجنسيتين ( اليمنية والنيجيرية ) في أحياء (النرجس - العارض - الياسمين)، شمال العاصمة الرياض، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
07:42 PM

الرياض.. ضبط 45 متسولاً خلال الـ24 ساعة الماضية في شمال العاصمة

متحدث الشرطة: من الجنسيتين اليمنية والنيجيرية واتخذت الإجراءات بحقهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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2,953

ضبطت شرطة الرياض 45 متسولاً خلال الـ24 ساعة الماضية في شمال العاصمة من الجنسيتين ( اليمنية والنيجيرية ) في أحياء (النرجس - العارض - الياسمين) واتخذت الإجراءات بحقهم.

وتفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأنه امتداداً لجهود الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة لمكافحة ظاهرة التسول، فقد جرى خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ضبط (45) متسولاً من الجنسيتين ( اليمنية والنيجيرية ) في أحياء (النرجس - العارض - الياسمين)، شمال العاصمة الرياض، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

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