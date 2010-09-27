ملك الأردن يحلّ البرلمان.. والحكومة تستقيل خلال أسبوع

إجراء الانتخابات في نوفمبر

ذكر مسؤولون أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أعلن اليوم الأحد حل البرلمان؛ وهو ما يعني بمقتضى القواعد الدستورية وجوب استقالة الحكومة خلال أسبوع، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات في نوفمبر المقبل، بحسب ما أوردت "رويترز".

وكانت اللجنة الانتخابية بالأردن حددت في يوليو الماضي، تاريخ العاشر من نوفمبر موعداً للانتخابات.