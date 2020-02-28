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روسيا تعلّق دخول الإيرانيين إلى أراضيها بسبب كورونا

وكوريا الجنوبية تسجل 315 حالة إصابة جديدة بالفيروس

قررت الحكومة الروسية وقف دخول المواطنين الإيرانيين إلى روسيا كإجراء احترازي ووقائي؛ لضمان عدم انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وذكرت الحكومة الروسية -وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية- اليوم، أنه "اعتبارًا من اليوم، تم تعليق دخول المواطنين الإيرانيين القادمين إلى البلاد بأغراض الدراسة والسياحة والعبور والعمل؛ وذلك عقب انتشار فيروس كورونا الجديد في إيران".

وأضافت أن هذا الإجراء الاحترازي ليس الأول الذي تتخذه موسكو بعد انتشار فيروس كورونا في إيران؛ حيث فرضت قيودًا على حركة الرحلات الجوية بين البلدين، وقبل ذلك أوقفت إصدار التأشيرات للمواطنين الإيرانيين.

من ناحية أخرى، أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم، أنه تم تسجيل 315 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 2337 شخصًا.

وارتفع عدد الإصابات بعدما أكدت المراكز 256 إصابة في وقت سابق من اليوم، وهذا أعلى معدل زيادة يومي منذ أن رصدت كوريا الجنوبية أول حالة إصابة في 20 يناير الماضي.

الحكومة الروسية روسيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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روسيا تعلّق دخول الإيرانيين إلى أراضيها بسبب كورونا
سبق

قررت الحكومة الروسية وقف دخول المواطنين الإيرانيين إلى روسيا كإجراء احترازي ووقائي؛ لضمان عدم انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وذكرت الحكومة الروسية -وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية- اليوم، أنه "اعتبارًا من اليوم، تم تعليق دخول المواطنين الإيرانيين القادمين إلى البلاد بأغراض الدراسة والسياحة والعبور والعمل؛ وذلك عقب انتشار فيروس كورونا الجديد في إيران".

وأضافت أن هذا الإجراء الاحترازي ليس الأول الذي تتخذه موسكو بعد انتشار فيروس كورونا في إيران؛ حيث فرضت قيودًا على حركة الرحلات الجوية بين البلدين، وقبل ذلك أوقفت إصدار التأشيرات للمواطنين الإيرانيين.

من ناحية أخرى، أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم، أنه تم تسجيل 315 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 2337 شخصًا.

وارتفع عدد الإصابات بعدما أكدت المراكز 256 إصابة في وقت سابق من اليوم، وهذا أعلى معدل زيادة يومي منذ أن رصدت كوريا الجنوبية أول حالة إصابة في 20 يناير الماضي.

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
02:33 PM

روسيا تعلّق دخول الإيرانيين إلى أراضيها بسبب كورونا

وكوريا الجنوبية تسجل 315 حالة إصابة جديدة بالفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قررت الحكومة الروسية وقف دخول المواطنين الإيرانيين إلى روسيا كإجراء احترازي ووقائي؛ لضمان عدم انتشار فيروس "كورونا المستجد".

وذكرت الحكومة الروسية -وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية- اليوم، أنه "اعتبارًا من اليوم، تم تعليق دخول المواطنين الإيرانيين القادمين إلى البلاد بأغراض الدراسة والسياحة والعبور والعمل؛ وذلك عقب انتشار فيروس كورونا الجديد في إيران".

وأضافت أن هذا الإجراء الاحترازي ليس الأول الذي تتخذه موسكو بعد انتشار فيروس كورونا في إيران؛ حيث فرضت قيودًا على حركة الرحلات الجوية بين البلدين، وقبل ذلك أوقفت إصدار التأشيرات للمواطنين الإيرانيين.

من ناحية أخرى، أعلنت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم، أنه تم تسجيل 315 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 2337 شخصًا.

وارتفع عدد الإصابات بعدما أكدت المراكز 256 إصابة في وقت سابق من اليوم، وهذا أعلى معدل زيادة يومي منذ أن رصدت كوريا الجنوبية أول حالة إصابة في 20 يناير الماضي.

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