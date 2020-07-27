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الأمن الروسي يحبط هجوماً لمتشددين على منطقة مزدحمة في موسكو

مقتل مخطط الاعتداء في تبادل لإطلاق النار مع ضباط

أحبط جهاز الأمن الاتحادي الروسي اليوم (الاثنين)، هجومًا للمتشددين في موسكو وقتل الرجل الذي يُشتبه في أنه خطط له.

وأوضح الجهاز أن المشتبه به خطط لتنفيذ الهجوم على منطقة عامة مزدحمة في العاصمة الروسية، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن المشتبه به فتح النار على ضباط إنفاذ القانون عندما حاولوا اعتقاله على مشارف موسكو، ثم قُتل بالرصاص.

الأمن الاتحادي الروسي موسكو

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأمن الروسي يحبط هجوماً لمتشددين على منطقة مزدحمة في موسكو
سبق

أحبط جهاز الأمن الاتحادي الروسي اليوم (الاثنين)، هجومًا للمتشددين في موسكو وقتل الرجل الذي يُشتبه في أنه خطط له.

وأوضح الجهاز أن المشتبه به خطط لتنفيذ الهجوم على منطقة عامة مزدحمة في العاصمة الروسية، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن المشتبه به فتح النار على ضباط إنفاذ القانون عندما حاولوا اعتقاله على مشارف موسكو، ثم قُتل بالرصاص.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
03:06 PM

الأمن الروسي يحبط هجوماً لمتشددين على منطقة مزدحمة في موسكو

مقتل مخطط الاعتداء في تبادل لإطلاق النار مع ضباط

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أحبط جهاز الأمن الاتحادي الروسي اليوم (الاثنين)، هجومًا للمتشددين في موسكو وقتل الرجل الذي يُشتبه في أنه خطط له.

وأوضح الجهاز أن المشتبه به خطط لتنفيذ الهجوم على منطقة عامة مزدحمة في العاصمة الروسية، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن المشتبه به فتح النار على ضباط إنفاذ القانون عندما حاولوا اعتقاله على مشارف موسكو، ثم قُتل بالرصاص.

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