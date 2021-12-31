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جزيرة جبل الليث البحرية.. وجهة سياحية واعدة

تتمتع بالشعب المرجانية والتنوع المناخي الجاذب

تعد جزيرة جبل الليث البحرية بمحافظة الليث إحدى الوجهات السياحية الواعدة، نظرًا لما تمتلكه من مقومات سياحية، وشعب مرجانية، وتنوع مناخي جاذب، ومواقع مفضلة لهواة الغوص في أعماق البحار لاكتشاف الطبيعة الخلابة، والغطاء النباتي المتنوع .

وتمتد الجزيرة على مساحة تفوق 4.5 كم طولاً، وبعرض يبلغ يقترب من 2.2 كم تقريباً، وتبعُد عن مرسى القوارب مسافة 40 كم، ويتطلب الوصول إليها عبر القارب البحري نحو 35 دقيقة.

ويحظى زوار الجزيرة من داخل المملكة وخارجها بميزة الاستمتاع بقضاء عطلة نهاية الأسبوع والاستجمام لتمتعها بالأجواء الاستوائية المعتدلة، الأمر الذي جعلها مقصداً للسياحة من أجل التمتع بجمال مناظرها، وهوائها العليل، وطبيعتها البِكر، ومياهها الصافية، والمتدرجة الألوان، وبجنباتها الحياة البرية المكونة من الرمال البيضاء الناعمة، ومشاهدة رؤية الغروب الساحر حيث تمتزج فيه الشمس بلون البحر، إضافة إلى ما تحتويه شواطئها من الشعب المرجانية ذات الألوان المختلفة، والأشجار البحرية كشجرة المانجروف، والأراك، والأشجار الكثيفة المتنوعة.

ووصف المؤرخ عبدالله بن محمد البصراوي،جزيرة جبل الليث بأجمل الجزر وأحد المعالم البارزة والجاذبة من حيث التنوع البيئي والبحري.

ولفت إلى أن شواطئ المحافظة تشتهر بوفرة أنواع الأسماك والروبيان التي تعيش في بيئة الشعاب المرجانية كأسماك الناجل، والطرادي المعروف بلونه الأحمر، والترباني، والكشر، والهامور، والشعور، والسيجان، والبهار، والبياض، والعربي، والحريد، والكنعد، وكذلك الأستاكوزا، إضافةً إلى أسماك الزينة الموجودة بين أحضان الشعاب المرجانية كسمك الفراشة، والكرومس، وزهرة الأوركيد، والزناد، ودجاجة البحر، والسحل، والجراح، والجوبي.
وأوضح "البصراوي" أن جزر الليث تنتشر فيها طيور النورس البحرية التي تتغذى على الأسماك الصغيرة والقشريات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جزيرة جبل الليث البحرية.. وجهة سياحية واعدة
سبق

تعد جزيرة جبل الليث البحرية بمحافظة الليث إحدى الوجهات السياحية الواعدة، نظرًا لما تمتلكه من مقومات سياحية، وشعب مرجانية، وتنوع مناخي جاذب، ومواقع مفضلة لهواة الغوص في أعماق البحار لاكتشاف الطبيعة الخلابة، والغطاء النباتي المتنوع .

وتمتد الجزيرة على مساحة تفوق 4.5 كم طولاً، وبعرض يبلغ يقترب من 2.2 كم تقريباً، وتبعُد عن مرسى القوارب مسافة 40 كم، ويتطلب الوصول إليها عبر القارب البحري نحو 35 دقيقة.

ويحظى زوار الجزيرة من داخل المملكة وخارجها بميزة الاستمتاع بقضاء عطلة نهاية الأسبوع والاستجمام لتمتعها بالأجواء الاستوائية المعتدلة، الأمر الذي جعلها مقصداً للسياحة من أجل التمتع بجمال مناظرها، وهوائها العليل، وطبيعتها البِكر، ومياهها الصافية، والمتدرجة الألوان، وبجنباتها الحياة البرية المكونة من الرمال البيضاء الناعمة، ومشاهدة رؤية الغروب الساحر حيث تمتزج فيه الشمس بلون البحر، إضافة إلى ما تحتويه شواطئها من الشعب المرجانية ذات الألوان المختلفة، والأشجار البحرية كشجرة المانجروف، والأراك، والأشجار الكثيفة المتنوعة.

ووصف المؤرخ عبدالله بن محمد البصراوي،جزيرة جبل الليث بأجمل الجزر وأحد المعالم البارزة والجاذبة من حيث التنوع البيئي والبحري.

ولفت إلى أن شواطئ المحافظة تشتهر بوفرة أنواع الأسماك والروبيان التي تعيش في بيئة الشعاب المرجانية كأسماك الناجل، والطرادي المعروف بلونه الأحمر، والترباني، والكشر، والهامور، والشعور، والسيجان، والبهار، والبياض، والعربي، والحريد، والكنعد، وكذلك الأستاكوزا، إضافةً إلى أسماك الزينة الموجودة بين أحضان الشعاب المرجانية كسمك الفراشة، والكرومس، وزهرة الأوركيد، والزناد، ودجاجة البحر، والسحل، والجراح، والجوبي.
وأوضح "البصراوي" أن جزر الليث تنتشر فيها طيور النورس البحرية التي تتغذى على الأسماك الصغيرة والقشريات.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
04:46 PM

جزيرة جبل الليث البحرية.. وجهة سياحية واعدة

تتمتع بالشعب المرجانية والتنوع المناخي الجاذب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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تعد جزيرة جبل الليث البحرية بمحافظة الليث إحدى الوجهات السياحية الواعدة، نظرًا لما تمتلكه من مقومات سياحية، وشعب مرجانية، وتنوع مناخي جاذب، ومواقع مفضلة لهواة الغوص في أعماق البحار لاكتشاف الطبيعة الخلابة، والغطاء النباتي المتنوع .

وتمتد الجزيرة على مساحة تفوق 4.5 كم طولاً، وبعرض يبلغ يقترب من 2.2 كم تقريباً، وتبعُد عن مرسى القوارب مسافة 40 كم، ويتطلب الوصول إليها عبر القارب البحري نحو 35 دقيقة.

ويحظى زوار الجزيرة من داخل المملكة وخارجها بميزة الاستمتاع بقضاء عطلة نهاية الأسبوع والاستجمام لتمتعها بالأجواء الاستوائية المعتدلة، الأمر الذي جعلها مقصداً للسياحة من أجل التمتع بجمال مناظرها، وهوائها العليل، وطبيعتها البِكر، ومياهها الصافية، والمتدرجة الألوان، وبجنباتها الحياة البرية المكونة من الرمال البيضاء الناعمة، ومشاهدة رؤية الغروب الساحر حيث تمتزج فيه الشمس بلون البحر، إضافة إلى ما تحتويه شواطئها من الشعب المرجانية ذات الألوان المختلفة، والأشجار البحرية كشجرة المانجروف، والأراك، والأشجار الكثيفة المتنوعة.

ووصف المؤرخ عبدالله بن محمد البصراوي،جزيرة جبل الليث بأجمل الجزر وأحد المعالم البارزة والجاذبة من حيث التنوع البيئي والبحري.

ولفت إلى أن شواطئ المحافظة تشتهر بوفرة أنواع الأسماك والروبيان التي تعيش في بيئة الشعاب المرجانية كأسماك الناجل، والطرادي المعروف بلونه الأحمر، والترباني، والكشر، والهامور، والشعور، والسيجان، والبهار، والبياض، والعربي، والحريد، والكنعد، وكذلك الأستاكوزا، إضافةً إلى أسماك الزينة الموجودة بين أحضان الشعاب المرجانية كسمك الفراشة، والكرومس، وزهرة الأوركيد، والزناد، ودجاجة البحر، والسحل، والجراح، والجوبي.
وأوضح "البصراوي" أن جزر الليث تنتشر فيها طيور النورس البحرية التي تتغذى على الأسماك الصغيرة والقشريات.

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