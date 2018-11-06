مصادر "سبق" تؤكد انتحار مقيم قذف بنفسه من الدور الـ13 في مكة

يبلغ من العمر 49 عاماً.. الجهات المعنية استكملت الإجراءات النظامية

أسفرت نتائج التحقيق الأولية بشرطة العاصمة المقدسة في حادثة سقوط شخص صباح اليوم من الدور الثالث عشر من أحد الأبراج الفندقية بحي المسفلة نتج عنه وفاته، أن الشخص قد مات منتحراً.

وقالت مصادر لـ"سبق" إن الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة باشرت بلاغاً عن وفاة مقيم من جنسية عربية يبلغ 49 عاماً، إثر سقوطه من سطح الفندق مكون من 13 دوراً، وبعد الانتقال للموقع ومن خلال التحقيقات الأولية ومشاهدة الكاميرات الموجودة بالموقع، تبين أن حادثة الوفاة "انتحار"، إذ قذف نفسه من سطح أحد الفنادق بحي المسفلة بمكة المكرمة، وقد استكملت الجهات المعنية الإجراءات النظامية كون الوفاة ليست جنائية.