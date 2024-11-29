12 مبادرة تطوعية تقود مجمع الملك فيصل بالطائف إلى حصد "جائزة الوزير"

شارك بمبادرته "لأجلكم اجتمعنا".. وساهمت في تقليل القوائم وخدمة المرضى

حصد مجمع الملك فيصل بالطائف، المركز الأول لجائزة "وزير الصحة للتطوع الصحي" مسار "المبادرات المتميزة"، بعد أن شارك بمبادرته "لأجلكم اجتمعنا" التي أدت الى تقليل قوائم الانتظار، وتحقيق قيمة اقتصادية، وتعزيز نشر ثقافة التطوع الصحي، والاستدامة داخل المجمع.

وأشار المتحدث الرسمي بصحة الطائف، سراج الحميدان، إلى أن المبادرة اشتملت على أعمال متنوعة من خلال تطوع الزملاء والزميلات للعمل خارج الدوام الرسمي وأثناء العطلة الأسبوعية، لافتًا إلى أن 12 مبادرة تطوعية كانت وراء الفوز بالجائزة وهي "أشعة الرنين المغناطيسي-التصوير الطبق- العمليات الجراحية- تطعيم الإنفلونزا الموسمية- الزيارات المنزلية – قياس كتلة الجسم- تفعيل العيادات الافتراضية – العلاج الطبيعي – فحص العيون- التغذية العلاجية – توصيل الدواء للمرضى في منازلهم-التوعية الصحية".

وقال "الحميدان": إن هذه الأعمال التطوعية ساهمت في تقديم خدمات إضافية للمستفيدين داخل المجمع وخارجه، كما ساهمت في تقليل قوائم الانتظار في عدة مجالات، مؤكدًا على التكامل الرائع بين المجمع وإدارة التطوع بالمديرية مما ساهم في هذا الإنجاز.

يذكر أن المجمع يعد أكبر مستشفى في المحافظة، حيث يضم 800 سرير، ويحتوي على كوادر بشرية مؤهلة، وتجهيزات حديثة .