النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"واشنطن بوست" تنشر كلامًا لم يُكشف من قبل لـ"ترامب" مع الروس

بعد أيام من تسريبات محادثته مع "زيلينسكي"

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن ثلاثة مسؤولين أميركيين سابقين، اليوم (السبت)، أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف وسفيرها في واشنطن سيرغي كيسلياك، أنه غير مهتم بمسألة تدخل موسكو في انتخابات 2016؛ نظراً إلى أن الولايات المتحدة تقوم بالأمر ذاته في بلدان أخرى".

وأوضحت الصحيفة أن "ترامب" أدلى بهذا التعليق الذي لم يكشف من قبل، خلال الاجتماع في مايو (أيار) 2017 في المكتب البيضاوي، الذي أوردت تقارير أنه كشف خلاله عن معلومات بالغة السرية تتعلّق بتنظيم "داعش" الإرهابي.

وعُقد الاجتماع غداة إقالة "ترامب" مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك جيمس كومي؛ إذ قال الرئيس للمسؤولين الروس: "إن إقالة كومي أزاحت عنه "ضغوطًا شديدةً"؛ وفق ما ذكرت "واشنطن بوست" وأوردت عنها قناة "فرانس 24".

وأثارت تعليقاته قلق المسؤولين في البيت الأبيض، الذين شددوا القيود على مذكرة تتحدث عن مجريات الاجتماع ليقتصر حق الاطلاع عليها على الشخصيات التي تملك صلاحيات أمنية رفيعة المستوى فقط.

ويأتي تقرير "واشنطن بوست" بعد أيام من تسريبات هزّت واشنطن بشأن مكالمة هاتفية بين "ترامب" والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"واشنطن بوست" تنشر كلامًا لم يُكشف من قبل لـ"ترامب" مع الروس
سبق

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن ثلاثة مسؤولين أميركيين سابقين، اليوم (السبت)، أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف وسفيرها في واشنطن سيرغي كيسلياك، أنه غير مهتم بمسألة تدخل موسكو في انتخابات 2016؛ نظراً إلى أن الولايات المتحدة تقوم بالأمر ذاته في بلدان أخرى".

وأوضحت الصحيفة أن "ترامب" أدلى بهذا التعليق الذي لم يكشف من قبل، خلال الاجتماع في مايو (أيار) 2017 في المكتب البيضاوي، الذي أوردت تقارير أنه كشف خلاله عن معلومات بالغة السرية تتعلّق بتنظيم "داعش" الإرهابي.

وعُقد الاجتماع غداة إقالة "ترامب" مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك جيمس كومي؛ إذ قال الرئيس للمسؤولين الروس: "إن إقالة كومي أزاحت عنه "ضغوطًا شديدةً"؛ وفق ما ذكرت "واشنطن بوست" وأوردت عنها قناة "فرانس 24".

وأثارت تعليقاته قلق المسؤولين في البيت الأبيض، الذين شددوا القيود على مذكرة تتحدث عن مجريات الاجتماع ليقتصر حق الاطلاع عليها على الشخصيات التي تملك صلاحيات أمنية رفيعة المستوى فقط.

ويأتي تقرير "واشنطن بوست" بعد أيام من تسريبات هزّت واشنطن بشأن مكالمة هاتفية بين "ترامب" والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

28 سبتمبر 2019 - 29 محرّم 1441
03:55 PM

"واشنطن بوست" تنشر كلامًا لم يُكشف من قبل لـ"ترامب" مع الروس

بعد أيام من تسريبات محادثته مع "زيلينسكي"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,691

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن ثلاثة مسؤولين أميركيين سابقين، اليوم (السبت)، أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف وسفيرها في واشنطن سيرغي كيسلياك، أنه غير مهتم بمسألة تدخل موسكو في انتخابات 2016؛ نظراً إلى أن الولايات المتحدة تقوم بالأمر ذاته في بلدان أخرى".

وأوضحت الصحيفة أن "ترامب" أدلى بهذا التعليق الذي لم يكشف من قبل، خلال الاجتماع في مايو (أيار) 2017 في المكتب البيضاوي، الذي أوردت تقارير أنه كشف خلاله عن معلومات بالغة السرية تتعلّق بتنظيم "داعش" الإرهابي.

وعُقد الاجتماع غداة إقالة "ترامب" مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك جيمس كومي؛ إذ قال الرئيس للمسؤولين الروس: "إن إقالة كومي أزاحت عنه "ضغوطًا شديدةً"؛ وفق ما ذكرت "واشنطن بوست" وأوردت عنها قناة "فرانس 24".

وأثارت تعليقاته قلق المسؤولين في البيت الأبيض، الذين شددوا القيود على مذكرة تتحدث عن مجريات الاجتماع ليقتصر حق الاطلاع عليها على الشخصيات التي تملك صلاحيات أمنية رفيعة المستوى فقط.

ويأتي تقرير "واشنطن بوست" بعد أيام من تسريبات هزّت واشنطن بشأن مكالمة هاتفية بين "ترامب" والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,127
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,207
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,216
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,796

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة