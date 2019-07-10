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"الصحة" تعلن تسجيل 3159 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 226486

رئيسة بوليفيا تعلن إصابتها بفيروس كورونا

قالت إنها تواصل العمل تحت العزل الصحي

أعلنت رئيسة بوليفيا جانين آنييز، تأكيد إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد خضوعها للفحوصات الطبية.

وقالت آنييز، عبر تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن حالتها جيدة وهي تواصل العمل تحت العزل الصحي.

يأتي ذلك بعد أسبوع من تأكيد إصابة وزيرة الصحة البوليفية ماريا إيدي روكا؛ بفيروس كورونا.

يُذكر أن بوليفيا سجلت أكثر من 42 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و1500 وفاة؛ ما يعد من أعلى مستويات الإصابة بالنسبة لعدد السكان في العالم.

رئيسة بوليفيا جانين آنييز فيروس كورونا الجديد

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رئيسة بوليفيا تعلن إصابتها بفيروس كورونا
سبق

أعلنت رئيسة بوليفيا جانين آنييز، تأكيد إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد خضوعها للفحوصات الطبية.

وقالت آنييز، عبر تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن حالتها جيدة وهي تواصل العمل تحت العزل الصحي.

يأتي ذلك بعد أسبوع من تأكيد إصابة وزيرة الصحة البوليفية ماريا إيدي روكا؛ بفيروس كورونا.

يُذكر أن بوليفيا سجلت أكثر من 42 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و1500 وفاة؛ ما يعد من أعلى مستويات الإصابة بالنسبة لعدد السكان في العالم.

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
01:52 PM

رئيسة بوليفيا تعلن إصابتها بفيروس كورونا

قالت إنها تواصل العمل تحت العزل الصحي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت رئيسة بوليفيا جانين آنييز، تأكيد إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد خضوعها للفحوصات الطبية.

وقالت آنييز، عبر تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن حالتها جيدة وهي تواصل العمل تحت العزل الصحي.

يأتي ذلك بعد أسبوع من تأكيد إصابة وزيرة الصحة البوليفية ماريا إيدي روكا؛ بفيروس كورونا.

يُذكر أن بوليفيا سجلت أكثر من 42 ألف حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و1500 وفاة؛ ما يعد من أعلى مستويات الإصابة بالنسبة لعدد السكان في العالم.

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