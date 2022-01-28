مهرّب يستغل أسرته لنقل الحشيش بالمدينة.. وفِرَق المكافحة تُوقِع به

حاول نقل كمية 21 كجم من المخدرات من جهة الغرب إلى الشمال

تمكّن رجال مكافحة المخدرات بمنطقة المدينة المنورة، من إلقاء القبض على أحد مروّجي المخدرات بمحافظة بدر، أثناء قيامه بنقل كمية كبيرة من الحشيش المخدر من جهة الغرب إلى الشمال.

وقالت مصادر لـ"سبق": المروّج استغل زوجته وأبناءه الأربعة للتمويه؛ حيث اصطحبهم معه لنقل الكمية التي بلغت 21 كجم من الحشيش المخدر.