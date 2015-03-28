موجز "سبق" الأسبوعي.. أمر ملكي بتقديم الاختبارات الدراسية.. وولي العهد يعلن "مبادرتين خضراوين" لحماية الأرض والطبيعة

"أرامكو" توزع أرباحًا للمساهمين بـ 70.33 مليار ريال.. والمملكة تطلق قمرين صناعيين