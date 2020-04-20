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بعد أن انكشف.."جمال رأيان" يتوقف عن الكتابة في تويتر مؤقتًا

متلون في رأيه ومسترزق من قطر يهاجم السعودية لإرضاء نظام الحمدين

أمطر السعوديون مذيع قناة الجزيرة القطرية "جمال ريان" بالتغريدات الساخرة من مهنيته وأفكاره الحاقدة وأدواره التي يمتهنها، ليعلن فورًا انسحابه وتوقفه عن الكتابة في "تويتر" مؤقتًا.

والمذيع المعروف بلقب بجمال "رأيان" الذي أطلقه عليه الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وجد كالعادة القطري ناصر بن راشد النعيمي مدافعًا عنه واصفًا المنتقدين له بـ"أعداء الحرية".

وكان جمال "رأيان" قد وجّه حديثه مباشرة للأمير عبدالرحمن بن مساعد بمصطلحات بذيئة لم تحمل أدنى الاحترام على الأقل كإعلامي يفترض منه الطرح المهني.
ولأن السخرية تجاه "ابن مساعد" بدأها "رأيان"، فقد ألجمه الأمير ليتبعه مغردون سعوديون استطاعوا كشف تلونه واسترزاقه من قطر ومهاجمة السعودية في تغريداته إرضاءً لنظام الحمدين.

قناة الجزيرة جمال ريان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد أن انكشف.."جمال رأيان" يتوقف عن الكتابة في تويتر مؤقتًا
سبق

أمطر السعوديون مذيع قناة الجزيرة القطرية "جمال ريان" بالتغريدات الساخرة من مهنيته وأفكاره الحاقدة وأدواره التي يمتهنها، ليعلن فورًا انسحابه وتوقفه عن الكتابة في "تويتر" مؤقتًا.

والمذيع المعروف بلقب بجمال "رأيان" الذي أطلقه عليه الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وجد كالعادة القطري ناصر بن راشد النعيمي مدافعًا عنه واصفًا المنتقدين له بـ"أعداء الحرية".

وكان جمال "رأيان" قد وجّه حديثه مباشرة للأمير عبدالرحمن بن مساعد بمصطلحات بذيئة لم تحمل أدنى الاحترام على الأقل كإعلامي يفترض منه الطرح المهني.
ولأن السخرية تجاه "ابن مساعد" بدأها "رأيان"، فقد ألجمه الأمير ليتبعه مغردون سعوديون استطاعوا كشف تلونه واسترزاقه من قطر ومهاجمة السعودية في تغريداته إرضاءً لنظام الحمدين.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
10:40 PM

بعد أن انكشف.."جمال رأيان" يتوقف عن الكتابة في تويتر مؤقتًا

متلون في رأيه ومسترزق من قطر يهاجم السعودية لإرضاء نظام الحمدين

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عيسى الحربي - الرياض
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9,895

أمطر السعوديون مذيع قناة الجزيرة القطرية "جمال ريان" بالتغريدات الساخرة من مهنيته وأفكاره الحاقدة وأدواره التي يمتهنها، ليعلن فورًا انسحابه وتوقفه عن الكتابة في "تويتر" مؤقتًا.

والمذيع المعروف بلقب بجمال "رأيان" الذي أطلقه عليه الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وجد كالعادة القطري ناصر بن راشد النعيمي مدافعًا عنه واصفًا المنتقدين له بـ"أعداء الحرية".

وكان جمال "رأيان" قد وجّه حديثه مباشرة للأمير عبدالرحمن بن مساعد بمصطلحات بذيئة لم تحمل أدنى الاحترام على الأقل كإعلامي يفترض منه الطرح المهني.
ولأن السخرية تجاه "ابن مساعد" بدأها "رأيان"، فقد ألجمه الأمير ليتبعه مغردون سعوديون استطاعوا كشف تلونه واسترزاقه من قطر ومهاجمة السعودية في تغريداته إرضاءً لنظام الحمدين.

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