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خرج منذ 76 يوماً ولم يعد.. شقيقة "القحطاني": ليس معه جوال ولا سيارة

وسم للبحث عنه وأسرته تناشد.. يعاني الصرع وكان يسكن بحي غبيرة بالرياض

أكمل المواطن "عايض فهد القحطاني" البالغ من العمر 42 عاماً، 76 يوماً منذ أن فقدته أسرته في 18 شوال الماضي، وحث ناشطون عبر وسم "#مفقود_الرياض_عايض_القحطاني" بتويتر بالمشاركة والمساهمة في البحث عنه.
وبدورها جدّدت أسرة المواطن "القحطاني"، مناشدتها المساعدة في العثور على المفقود بعد أن فقدته في شوال الماضي، ورصدت مكافأة مالية قدرها 20 ألف ريال مقابل العثور عليه.
وأوضحت شقيقة المفقود لـ"سبق"، أن شقيقها يعاني مرض الصرع، وكان يسكن قبل فقدانه بمفرده في شقة بحي غبيرة- جنوبي الرياض منذ ستة أشهر.
وعن اليوم الذي فقدته الأسرة وانقطع تواصلهم معه قبل 76 يوماً، قالت شقيقته: "خرج من الشقة التي كان يسكنها بمفرده ظهر يوم الجمعة الموافق 18 شوال الماضي ولم يعد إليها، بحسب ما أفادنا به موظف الاستقبال حينها".
وأضافت: "فور فقدانه قدّمنا بلاغاً شاملاً لأقسام الشرطة والمباحث والمستشفيات، ولم يردنا منهم أي خبر عنه، وما زال البحث جارياً عنه".
وأردفت: "ما يميز شقيقي أن لون عينيه أخضر وهو متوسط القامة ونحيف الجسم، وكان يرتدي في اليوم الذي فُقد فيه ثوباً وشماغاً ولا يحمل جوّالاً ولا يقود سيارة".
ودعت الأسرة مَن يتعرّف على ابنها المفقود، إلى سرعة الاتصال على هذين الرقمين (0503811813)، (0568915066).

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خرج منذ 76 يوماً ولم يعد.. شقيقة "القحطاني": ليس معه جوال ولا سيارة
سبق

أكمل المواطن "عايض فهد القحطاني" البالغ من العمر 42 عاماً، 76 يوماً منذ أن فقدته أسرته في 18 شوال الماضي، وحث ناشطون عبر وسم "#مفقود_الرياض_عايض_القحطاني" بتويتر بالمشاركة والمساهمة في البحث عنه.
وبدورها جدّدت أسرة المواطن "القحطاني"، مناشدتها المساعدة في العثور على المفقود بعد أن فقدته في شوال الماضي، ورصدت مكافأة مالية قدرها 20 ألف ريال مقابل العثور عليه.
وأوضحت شقيقة المفقود لـ"سبق"، أن شقيقها يعاني مرض الصرع، وكان يسكن قبل فقدانه بمفرده في شقة بحي غبيرة- جنوبي الرياض منذ ستة أشهر.
وعن اليوم الذي فقدته الأسرة وانقطع تواصلهم معه قبل 76 يوماً، قالت شقيقته: "خرج من الشقة التي كان يسكنها بمفرده ظهر يوم الجمعة الموافق 18 شوال الماضي ولم يعد إليها، بحسب ما أفادنا به موظف الاستقبال حينها".
وأضافت: "فور فقدانه قدّمنا بلاغاً شاملاً لأقسام الشرطة والمباحث والمستشفيات، ولم يردنا منهم أي خبر عنه، وما زال البحث جارياً عنه".
وأردفت: "ما يميز شقيقي أن لون عينيه أخضر وهو متوسط القامة ونحيف الجسم، وكان يرتدي في اليوم الذي فُقد فيه ثوباً وشماغاً ولا يحمل جوّالاً ولا يقود سيارة".
ودعت الأسرة مَن يتعرّف على ابنها المفقود، إلى سرعة الاتصال على هذين الرقمين (0503811813)، (0568915066).

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
11:11 AM

خرج منذ 76 يوماً ولم يعد.. شقيقة "القحطاني": ليس معه جوال ولا سيارة

وسم للبحث عنه وأسرته تناشد.. يعاني الصرع وكان يسكن بحي غبيرة بالرياض

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
6
22,927

أكمل المواطن "عايض فهد القحطاني" البالغ من العمر 42 عاماً، 76 يوماً منذ أن فقدته أسرته في 18 شوال الماضي، وحث ناشطون عبر وسم "#مفقود_الرياض_عايض_القحطاني" بتويتر بالمشاركة والمساهمة في البحث عنه.
وبدورها جدّدت أسرة المواطن "القحطاني"، مناشدتها المساعدة في العثور على المفقود بعد أن فقدته في شوال الماضي، ورصدت مكافأة مالية قدرها 20 ألف ريال مقابل العثور عليه.
وأوضحت شقيقة المفقود لـ"سبق"، أن شقيقها يعاني مرض الصرع، وكان يسكن قبل فقدانه بمفرده في شقة بحي غبيرة- جنوبي الرياض منذ ستة أشهر.
وعن اليوم الذي فقدته الأسرة وانقطع تواصلهم معه قبل 76 يوماً، قالت شقيقته: "خرج من الشقة التي كان يسكنها بمفرده ظهر يوم الجمعة الموافق 18 شوال الماضي ولم يعد إليها، بحسب ما أفادنا به موظف الاستقبال حينها".
وأضافت: "فور فقدانه قدّمنا بلاغاً شاملاً لأقسام الشرطة والمباحث والمستشفيات، ولم يردنا منهم أي خبر عنه، وما زال البحث جارياً عنه".
وأردفت: "ما يميز شقيقي أن لون عينيه أخضر وهو متوسط القامة ونحيف الجسم، وكان يرتدي في اليوم الذي فُقد فيه ثوباً وشماغاً ولا يحمل جوّالاً ولا يقود سيارة".
ودعت الأسرة مَن يتعرّف على ابنها المفقود، إلى سرعة الاتصال على هذين الرقمين (0503811813)، (0568915066).

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