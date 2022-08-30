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"المنافسة" توافق على مشروعين مشتركين لهياكل الطيران المعدنية ومنتجات المسبوكات المعدنية

مجموع المشروعات المشتركة التي وافقت عليها يصل إلى10 طلبات منذ بداية العام

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة على عدم ممانعتها على مشروعين مشتركين لتصنيع هياكل الطيران المعدنية ومنتجات المسبوكات المعدنية في المملكة العربية السعودية ليصبح مجموع عدد المشروعات المشتركة التي وافقت عليها الهيئة العامة للمنافسة 10 طلبات منذ بداية العام.

وذكرت الهيئة أنها أصدرت قرار عدم ممانعة لتأسيس مشروع مشترك بين الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر" والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وشركة فيجيك أيرو الفرنسية (Figeac Aéro) في مجال صناعة مكونات هياكل الطائرات المشروع المشترك الأول الذي يقضي ببناء منشأة في المملكة لتصنيع هياكل الطيران.

إلى ذلك، أصدرت الهيئة العامة للمنافسة قرار عدم ممانعة لتأسيس مشروع مشترك بين الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر" وشركة أرامكو السعودية للتطوير وشركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات في توريد المسبوكات والمطروقات.

وستملك شركة دسر نسبة 70% وشركة أرامكو السعودية للتطوير نسبة 15% وشركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات 15% من رأس مال المشروع المشترك.

وأوضحت الهيئة أنها قامت بدراسة السوقين بعناية ووجدت أنه لايترتب على هذين المشروعين أي هيمنة سوقية من حيث الحصص السوقية لجميع الأطراف وأن المشروعات المشتركة ستسهم في تعزيز الصناعة المحلية وفقاً لتوجهات رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"المنافسة" توافق على مشروعين مشتركين لهياكل الطيران المعدنية ومنتجات المسبوكات المعدنية
سبق

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة على عدم ممانعتها على مشروعين مشتركين لتصنيع هياكل الطيران المعدنية ومنتجات المسبوكات المعدنية في المملكة العربية السعودية ليصبح مجموع عدد المشروعات المشتركة التي وافقت عليها الهيئة العامة للمنافسة 10 طلبات منذ بداية العام.

وذكرت الهيئة أنها أصدرت قرار عدم ممانعة لتأسيس مشروع مشترك بين الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر" والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وشركة فيجيك أيرو الفرنسية (Figeac Aéro) في مجال صناعة مكونات هياكل الطائرات المشروع المشترك الأول الذي يقضي ببناء منشأة في المملكة لتصنيع هياكل الطيران.

إلى ذلك، أصدرت الهيئة العامة للمنافسة قرار عدم ممانعة لتأسيس مشروع مشترك بين الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر" وشركة أرامكو السعودية للتطوير وشركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات في توريد المسبوكات والمطروقات.

وستملك شركة دسر نسبة 70% وشركة أرامكو السعودية للتطوير نسبة 15% وشركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات 15% من رأس مال المشروع المشترك.

وأوضحت الهيئة أنها قامت بدراسة السوقين بعناية ووجدت أنه لايترتب على هذين المشروعين أي هيمنة سوقية من حيث الحصص السوقية لجميع الأطراف وأن المشروعات المشتركة ستسهم في تعزيز الصناعة المحلية وفقاً لتوجهات رؤية المملكة 2030.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
03:08 PM

"المنافسة" توافق على مشروعين مشتركين لهياكل الطيران المعدنية ومنتجات المسبوكات المعدنية

مجموع المشروعات المشتركة التي وافقت عليها يصل إلى10 طلبات منذ بداية العام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة على عدم ممانعتها على مشروعين مشتركين لتصنيع هياكل الطيران المعدنية ومنتجات المسبوكات المعدنية في المملكة العربية السعودية ليصبح مجموع عدد المشروعات المشتركة التي وافقت عليها الهيئة العامة للمنافسة 10 طلبات منذ بداية العام.

وذكرت الهيئة أنها أصدرت قرار عدم ممانعة لتأسيس مشروع مشترك بين الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر" والشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وشركة فيجيك أيرو الفرنسية (Figeac Aéro) في مجال صناعة مكونات هياكل الطائرات المشروع المشترك الأول الذي يقضي ببناء منشأة في المملكة لتصنيع هياكل الطيران.

إلى ذلك، أصدرت الهيئة العامة للمنافسة قرار عدم ممانعة لتأسيس مشروع مشترك بين الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "دسر" وشركة أرامكو السعودية للتطوير وشركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات في توريد المسبوكات والمطروقات.

وستملك شركة دسر نسبة 70% وشركة أرامكو السعودية للتطوير نسبة 15% وشركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات 15% من رأس مال المشروع المشترك.

وأوضحت الهيئة أنها قامت بدراسة السوقين بعناية ووجدت أنه لايترتب على هذين المشروعين أي هيمنة سوقية من حيث الحصص السوقية لجميع الأطراف وأن المشروعات المشتركة ستسهم في تعزيز الصناعة المحلية وفقاً لتوجهات رؤية المملكة 2030.

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