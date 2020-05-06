وأكد المدير التنفيذي لمجمع إرادة للصحة النفسية بالدمام الدكتور محمد بن علي الزهراني أن أكثر من 17 كادراً صحياً يعملون على خدمة المرضى من خلال استقبال الطلبات وتجهيز الأدوية وإيصالها إلى منازل المستفيدين.

نجحت إدارة مجمع إرادة للصحة النفسية بالدمام خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في إيصال الدواء لأكثر من 534 مستفيداً في منازلهم؛ بهدف التسهيل عليهم خلال فترة الحجر الصحي والإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

"الصحة النفسية" بالدمام تتمكن من إيصال الدواء لـ534 مستفيداً بمنازلهم عبدالله السالم سبق 2020-05-06 نجحت إدارة مجمع إرادة للصحة النفسية بالدمام خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في إيصال الدواء لأكثر من 534 مستفيداً في منازلهم؛ بهدف التسهيل عليهم خلال فترة الحجر الصحي والإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد. وأكد المدير التنفيذي لمجمع إرادة للصحة النفسية بالدمام الدكتور محمد بن علي الزهراني أن أكثر من 17 كادراً صحياً يعملون على خدمة المرضى من خلال استقبال الطلبات وتجهيز الأدوية وإيصالها إلى منازل المستفيدين.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441 03:15 PM

"الصحة النفسية" بالدمام تتمكن من إيصال الدواء لـ534 مستفيداً بمنازلهم خلال 3 أسابيع وبهدف التسهيل على المرضى في ظل أزمة "كورونا"





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نجحت إدارة مجمع إرادة للصحة النفسية بالدمام خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في إيصال الدواء لأكثر من 534 مستفيداً في منازلهم؛ بهدف التسهيل عليهم خلال فترة الحجر الصحي والإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأكد المدير التنفيذي لمجمع إرادة للصحة النفسية بالدمام الدكتور محمد بن علي الزهراني أن أكثر من 17 كادراً صحياً يعملون على خدمة المرضى من خلال استقبال الطلبات وتجهيز الأدوية وإيصالها إلى منازل المستفيدين.