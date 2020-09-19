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وزير العدل يطلق 15 خدمة جديدة في "قطاع التنفيذ"

تستهدف التيسير على المستفيدين وتغنيهم عن المراجعة

وجّه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق حزمة من الخدمات التطويرية في قطاع التنفيذ، تستهدف بالدرجة الأولى التيسير على المستفيدين، وتُغنيهم عن زيارة مَحاكم التنفيذ، تتضمن 15 خدمة لطالب التنفيذ والمنفذ ضده أو مقدم طلب التنفيذ بالوكالة، يتم فيها تقديم طلب الإجراء إلى الدائرة، ومتابعته، دون الحاجة لمراجعة محاكم ودوائر التنفيذ.
وذكرت الوزارة أن قطاع التنفيذ ووفق مساره التطويري؛ يضم العديد من برامج تطوير خدمات قطاع التنفيذ التي تستهدف إيجاد الحلول التقنية المبتكرة، وتعزيز القدرات الرقمية لمحاكم التنفيذ بمختلف إجراءاتها؛ بغية التيسير والتسهيل على المستفيدين، والتي تتسق في نهاية المطاف مع التوجه الممنهج للوزارة نحو التحول الرقمي في جميع خدماتها.
وقالت "العدل": الخدمات الجديدة التي تهدف إلى تسريع وأتمتة الإجراءات وتوفير الجهد والوقت والمال للمستفيد وتغنيهم عن زيارة المحكمة؛ تتضمن خدمة طلب إصدار "قرار 34" المعنية بإبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ، وخدمة طلب إصدار "قرار 46" المعنية بطلب تطبيق الحجز والإجراءات ضد المنفّذ ضده وفق نظام التنفيذ، بالإضافة إلى خدمة طلب إصدار حكم حبس، وخدمة طلب إصدار فاتورة إعلان، وخدمة طلب إصدار أمر زيارة أو أمر حضانة.
وتضمنت الخدمات: خدمة طلب إصدار أمر استقطاع، وخدمة طلب إصدار قرار بيع بالمزاد العلني، وطلب إصدار قرار إخلاء، وطلب إعادة إصدار "قرار 46" بعد انتهاء المدة، إلى جانب حزمة الخدمات والإجراءات التي تخص المنفذ ضده وتشمل: خدمة طلب إصدار "قرار رفع 34"، وخدمة طلب إصدار قرار "رفع 46"، وطلب إصدار فاتورة سداد، وطلب تحويل مبلغ محجوز، وطلب إصدار قرار رفع إيقاف خدمات إلكترونيًّا.
ويمكن للمستفيدين الدخول للخدمة من خلال بوابة "ناجز" عبر الرابط التالي https://najiz.moj.gov.sa، ومن ثم الدخول لحساب المستفيد سواء كان طالب تنفيذ أو منفّذًا ضده، أو مقدم الطلب بالوكالة، ثم النقر على أيقونة طلباتي "الطلبات المحالة".

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وزير العدل يطلق 15 خدمة جديدة في "قطاع التنفيذ"
سبق

وجّه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق حزمة من الخدمات التطويرية في قطاع التنفيذ، تستهدف بالدرجة الأولى التيسير على المستفيدين، وتُغنيهم عن زيارة مَحاكم التنفيذ، تتضمن 15 خدمة لطالب التنفيذ والمنفذ ضده أو مقدم طلب التنفيذ بالوكالة، يتم فيها تقديم طلب الإجراء إلى الدائرة، ومتابعته، دون الحاجة لمراجعة محاكم ودوائر التنفيذ.
وذكرت الوزارة أن قطاع التنفيذ ووفق مساره التطويري؛ يضم العديد من برامج تطوير خدمات قطاع التنفيذ التي تستهدف إيجاد الحلول التقنية المبتكرة، وتعزيز القدرات الرقمية لمحاكم التنفيذ بمختلف إجراءاتها؛ بغية التيسير والتسهيل على المستفيدين، والتي تتسق في نهاية المطاف مع التوجه الممنهج للوزارة نحو التحول الرقمي في جميع خدماتها.
وقالت "العدل": الخدمات الجديدة التي تهدف إلى تسريع وأتمتة الإجراءات وتوفير الجهد والوقت والمال للمستفيد وتغنيهم عن زيارة المحكمة؛ تتضمن خدمة طلب إصدار "قرار 34" المعنية بإبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ، وخدمة طلب إصدار "قرار 46" المعنية بطلب تطبيق الحجز والإجراءات ضد المنفّذ ضده وفق نظام التنفيذ، بالإضافة إلى خدمة طلب إصدار حكم حبس، وخدمة طلب إصدار فاتورة إعلان، وخدمة طلب إصدار أمر زيارة أو أمر حضانة.
وتضمنت الخدمات: خدمة طلب إصدار أمر استقطاع، وخدمة طلب إصدار قرار بيع بالمزاد العلني، وطلب إصدار قرار إخلاء، وطلب إعادة إصدار "قرار 46" بعد انتهاء المدة، إلى جانب حزمة الخدمات والإجراءات التي تخص المنفذ ضده وتشمل: خدمة طلب إصدار "قرار رفع 34"، وخدمة طلب إصدار قرار "رفع 46"، وطلب إصدار فاتورة سداد، وطلب تحويل مبلغ محجوز، وطلب إصدار قرار رفع إيقاف خدمات إلكترونيًّا.
ويمكن للمستفيدين الدخول للخدمة من خلال بوابة "ناجز" عبر الرابط التالي https://najiz.moj.gov.sa، ومن ثم الدخول لحساب المستفيد سواء كان طالب تنفيذ أو منفّذًا ضده، أو مقدم الطلب بالوكالة، ثم النقر على أيقونة طلباتي "الطلبات المحالة".

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
01:31 PM

وزير العدل يطلق 15 خدمة جديدة في "قطاع التنفيذ"

تستهدف التيسير على المستفيدين وتغنيهم عن المراجعة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وجّه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق حزمة من الخدمات التطويرية في قطاع التنفيذ، تستهدف بالدرجة الأولى التيسير على المستفيدين، وتُغنيهم عن زيارة مَحاكم التنفيذ، تتضمن 15 خدمة لطالب التنفيذ والمنفذ ضده أو مقدم طلب التنفيذ بالوكالة، يتم فيها تقديم طلب الإجراء إلى الدائرة، ومتابعته، دون الحاجة لمراجعة محاكم ودوائر التنفيذ.
وذكرت الوزارة أن قطاع التنفيذ ووفق مساره التطويري؛ يضم العديد من برامج تطوير خدمات قطاع التنفيذ التي تستهدف إيجاد الحلول التقنية المبتكرة، وتعزيز القدرات الرقمية لمحاكم التنفيذ بمختلف إجراءاتها؛ بغية التيسير والتسهيل على المستفيدين، والتي تتسق في نهاية المطاف مع التوجه الممنهج للوزارة نحو التحول الرقمي في جميع خدماتها.
وقالت "العدل": الخدمات الجديدة التي تهدف إلى تسريع وأتمتة الإجراءات وتوفير الجهد والوقت والمال للمستفيد وتغنيهم عن زيارة المحكمة؛ تتضمن خدمة طلب إصدار "قرار 34" المعنية بإبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ، وخدمة طلب إصدار "قرار 46" المعنية بطلب تطبيق الحجز والإجراءات ضد المنفّذ ضده وفق نظام التنفيذ، بالإضافة إلى خدمة طلب إصدار حكم حبس، وخدمة طلب إصدار فاتورة إعلان، وخدمة طلب إصدار أمر زيارة أو أمر حضانة.
وتضمنت الخدمات: خدمة طلب إصدار أمر استقطاع، وخدمة طلب إصدار قرار بيع بالمزاد العلني، وطلب إصدار قرار إخلاء، وطلب إعادة إصدار "قرار 46" بعد انتهاء المدة، إلى جانب حزمة الخدمات والإجراءات التي تخص المنفذ ضده وتشمل: خدمة طلب إصدار "قرار رفع 34"، وخدمة طلب إصدار قرار "رفع 46"، وطلب إصدار فاتورة سداد، وطلب تحويل مبلغ محجوز، وطلب إصدار قرار رفع إيقاف خدمات إلكترونيًّا.
ويمكن للمستفيدين الدخول للخدمة من خلال بوابة "ناجز" عبر الرابط التالي https://najiz.moj.gov.sa، ومن ثم الدخول لحساب المستفيد سواء كان طالب تنفيذ أو منفّذًا ضده، أو مقدم الطلب بالوكالة، ثم النقر على أيقونة طلباتي "الطلبات المحالة".

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