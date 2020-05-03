"نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ" آية قرآنية فهمها البعض خطأ .. هل أنت منهم؟

يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويًّا بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان تسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني .

ففي الأية 67 من سورة التوبة يقول الرب تبارك وتعالى "الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنافِقِينَ هُمُ الْفاسِقُونَ"، ويفهم البعض قوله "فنسيهم" أن المقصود بها النسيان الذي هو بمعنى السهو والذهول، والصحيح أنهم تركوا أمر الله فتركهم من رحمته وتوفيقه، فالله سبحانه قد قال "وما كان ربك نسيا"، و"لايضل ربي ولا ينسى".

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 200 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده "الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد"، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.