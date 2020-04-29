أقرّ مسؤول قطري بسوء الأوضاع التي يعيشها العمّال في بلاده، بخاصة في ظلّ جائحة كورونا، في إقرارٍ بما صمتت الدوحة عنه طويلًا تجاه تقارير دولية انتقدت الظروف التي تعيشها العمالة الوافدة فيها. وقال مدير إدارة تفتيش العمل في وزارة التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية القطرية، محمد المير: إن "معظم الانتهاكات التي تحدث في معسكرات العمال تعود لأنها تستوعب عمالًا أكثر من قدرتها بكثير؛ حيث إن الشقة المكونة من غرفتين إلى ثلاث يفترض أن تستوعب 5-6 عمال، لكن يسكنها في الحقيقة أكثر من 10 أشخاص؛ وهو أمر غير قانوني، خاصة في ظل تفشّي فيروس كورونا المستجد". وأضاف "المير"، في تصريحات للتلفزيون الرسمي نقلها مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان في بريطانيا؛ أن "الوزارة تتواصل مع الشركات بشكل منتظم من أجل الطلب؛ منها نقل العمال من المساكن المزرية إلى أخرى مناسبة تتوافق مع متطلبات السلام والصحة المهنية. ودعا المسؤول القطري أصحاب الشركات للالتزام بقواعد الصحة والسلامة التي أصدرتها الوزارة أخيرًا بشأن كورونا؛ لأنهم في حالة المخالفة سيواجهون إجراءات وعقوبات قانونية. ووفق "سكاي نيوز": أكد مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان في بريطانيا، الذي يعمل على تعزيز حقوق الإنسان في بيئة الأعمال التجارية والقضاء على الانتهاكات هناك؛ أن الشركات تواصل تجاهل التعليمات الخاصة بالتباعد الاجتماعي. وبحسب أحدث الإحصائيات، فقد سجلت قطر حتى الأربعاء، قرابة 12 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما أشارت تقارير حقوقية لمؤسسات دولية من بينها منظمة العفو الدولية، في وقت سابق إلى أن إصابة الكثير من العمال بفيروس كورونا بسبب ظروف سكنهم المزرية.

بعد صمت طويل.. مسؤول قطري يقرّ بالأوضاع المزرية للعمالة في بلاده صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-29 أقرّ مسؤول قطري بسوء الأوضاع التي يعيشها العمّال في بلاده، بخاصة في ظلّ جائحة كورونا، في إقرارٍ بما صمتت الدوحة عنه طويلًا تجاه تقارير دولية انتقدت الظروف التي تعيشها العمالة الوافدة فيها.



وقال مدير إدارة تفتيش العمل في وزارة التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية القطرية، محمد المير: إن "معظم الانتهاكات التي تحدث في معسكرات العمال تعود لأنها تستوعب عمالًا أكثر من قدرتها بكثير؛ حيث إن الشقة المكونة من غرفتين إلى ثلاث يفترض أن تستوعب 5-6 عمال، لكن يسكنها في الحقيقة أكثر من 10 أشخاص؛ وهو أمر غير قانوني، خاصة في ظل تفشّي فيروس كورونا المستجد".



وأضاف "المير"، في تصريحات للتلفزيون الرسمي نقلها مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان في بريطانيا؛ أن "الوزارة تتواصل مع الشركات بشكل منتظم من أجل الطلب؛ منها نقل العمال من المساكن المزرية إلى أخرى مناسبة تتوافق مع متطلبات السلام والصحة المهنية.



ودعا المسؤول القطري أصحاب الشركات للالتزام بقواعد الصحة والسلامة التي أصدرتها الوزارة أخيرًا بشأن كورونا؛ لأنهم في حالة المخالفة سيواجهون إجراءات وعقوبات قانونية.



ووفق "سكاي نيوز": أكد مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان في بريطانيا، الذي يعمل على تعزيز حقوق الإنسان في بيئة الأعمال التجارية والقضاء على الانتهاكات هناك؛ أن الشركات تواصل تجاهل التعليمات الخاصة بالتباعد الاجتماعي.



وبحسب أحدث الإحصائيات، فقد سجلت قطر حتى الأربعاء، قرابة 12 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما أشارت تقارير حقوقية لمؤسسات دولية من بينها منظمة العفو الدولية، في وقت سابق إلى أن إصابة الكثير من العمال بفيروس كورونا بسبب ظروف سكنهم المزرية.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441 10:59 AM

بعد صمت طويل.. مسؤول قطري يقرّ بالأوضاع المزرية للعمالة في بلاده بالتزامن مع تقارير دولية عن إصابات أعداد كبيرة منهم بفيروس "كورونا"





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أقرّ مسؤول قطري بسوء الأوضاع التي يعيشها العمّال في بلاده، بخاصة في ظلّ جائحة كورونا، في إقرارٍ بما صمتت الدوحة عنه طويلًا تجاه تقارير دولية انتقدت الظروف التي تعيشها العمالة الوافدة فيها.



وقال مدير إدارة تفتيش العمل في وزارة التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية القطرية، محمد المير: إن "معظم الانتهاكات التي تحدث في معسكرات العمال تعود لأنها تستوعب عمالًا أكثر من قدرتها بكثير؛ حيث إن الشقة المكونة من غرفتين إلى ثلاث يفترض أن تستوعب 5-6 عمال، لكن يسكنها في الحقيقة أكثر من 10 أشخاص؛ وهو أمر غير قانوني، خاصة في ظل تفشّي فيروس كورونا المستجد".



وأضاف "المير"، في تصريحات للتلفزيون الرسمي نقلها مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان في بريطانيا؛ أن "الوزارة تتواصل مع الشركات بشكل منتظم من أجل الطلب؛ منها نقل العمال من المساكن المزرية إلى أخرى مناسبة تتوافق مع متطلبات السلام والصحة المهنية.



ودعا المسؤول القطري أصحاب الشركات للالتزام بقواعد الصحة والسلامة التي أصدرتها الوزارة أخيرًا بشأن كورونا؛ لأنهم في حالة المخالفة سيواجهون إجراءات وعقوبات قانونية.



ووفق "سكاي نيوز": أكد مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان في بريطانيا، الذي يعمل على تعزيز حقوق الإنسان في بيئة الأعمال التجارية والقضاء على الانتهاكات هناك؛ أن الشركات تواصل تجاهل التعليمات الخاصة بالتباعد الاجتماعي.



وبحسب أحدث الإحصائيات، فقد سجلت قطر حتى الأربعاء، قرابة 12 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما أشارت تقارير حقوقية لمؤسسات دولية من بينها منظمة العفو الدولية، في وقت سابق إلى أن إصابة الكثير من العمال بفيروس كورونا بسبب ظروف سكنهم المزرية.