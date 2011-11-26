تمت ترقية هشام بن عبدالرحمن العواد، أحد منسوبي وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى المرتبة الحادية عشرة .
وأكد "العواد" على أن الترقية ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.
"العواد" إلى الحادية عشرة في وزارة البيئة
تمت ترقية هشام بن عبدالرحمن العواد، أحد منسوبي وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى المرتبة الحادية عشرة .
وأكد "العواد" على أن الترقية ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.
اعلان
"العواد" إلى الحادية عشرة في وزارة البيئةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-26
تمت ترقية هشام بن عبدالرحمن العواد، أحد منسوبي وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى المرتبة الحادية عشرة .
26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
03:28 PM
"العواد" إلى الحادية عشرة في وزارة البيئة
تمت ترقية هشام بن عبدالرحمن العواد، أحد منسوبي وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى المرتبة الحادية عشرة .
وأكد "العواد" على أن الترقية ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.
اعلان
38 مليار ..
23 يوليو
7,135
2.5 مليار ..
30 يناير
10,248
91 مليار ..
29 يناير
24,831
70 مليار ..
26 أكتوبر
27,578
اختر مكانك في هذا العالم
مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك
ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة
غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!
حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟
عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء
سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية
خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!
عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!
بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح
علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!
ابتسام منصور القحطاني