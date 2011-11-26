تمت ترقية هشام بن عبدالرحمن العواد، أحد منسوبي وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى المرتبة الحادية عشرة . وأكد "العواد" على أن الترقية ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.

"العواد" إلى الحادية عشرة في وزارة البيئة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-26 تمت ترقية هشام بن عبدالرحمن العواد، أحد منسوبي وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى المرتبة الحادية عشرة .

وأكد "العواد" على أن الترقية ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.

26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442 03:28 PM

"العواد" إلى الحادية عشرة في وزارة البيئة





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تمت ترقية هشام بن عبدالرحمن العواد، أحد منسوبي وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى المرتبة الحادية عشرة .

وأكد "العواد" على أن الترقية ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد لخدمة الدين، ثم المليك والوطن.