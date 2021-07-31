اتهمت وزارة العدل الأمريكية اليوم السبت قراصنة روسًا باختراق حسابات البريد الإلكتروني مكاتب مدعين عامين بارزين على المستوى الفيدرالي في الولايات المتحدة. وبيَّنت الوزارة أن القراصنة اخترقوا 80 في المئة من حسابات مايكروسوفت البريدية، التي يستخدمها الموظفون في مكاتب الادعاء العام الأربعة بولاية نيويورك، وفقًا لـ"فرانس 24". وأضافت بأنه بمجرد اكتشاف أنشطة الاختراق أزال قسم المعلومات في الوزارة الأدوات التي مكّنت المخترقين من النفاذ إلى البريد الإلكتروني. من جهته، ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن حسابًا بريديًّا واحدًا على الأقل في مكاتب المدعي العام الأمريكي تعرَّض لاختراق خلال حملة القرصنة التي استمرت ما بين شهرَي مايو وديسمبر 2020.

أمريكا تتهم قراصنة روسًا باختراق 80% من حسابات البريد الإلكتروني للمدعين العامين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-07-31 اتهمت وزارة العدل الأمريكية اليوم السبت قراصنة روسًا باختراق حسابات البريد الإلكتروني مكاتب مدعين عامين بارزين على المستوى الفيدرالي في الولايات المتحدة.



وبيَّنت الوزارة أن القراصنة اخترقوا 80 في المئة من حسابات مايكروسوفت البريدية، التي يستخدمها الموظفون في مكاتب الادعاء العام الأربعة بولاية نيويورك، وفقًا لـ"فرانس 24".



وأضافت بأنه بمجرد اكتشاف أنشطة الاختراق أزال قسم المعلومات في الوزارة الأدوات التي مكّنت المخترقين من النفاذ إلى البريد الإلكتروني.



من جهته، ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن حسابًا بريديًّا واحدًا على الأقل في مكاتب المدعي العام الأمريكي تعرَّض لاختراق خلال حملة القرصنة التي استمرت ما بين شهرَي مايو وديسمبر 2020.

31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442 10:01 PM

أمريكا تتهم قراصنة روسًا باختراق 80% من حسابات البريد الإلكتروني للمدعين العامين استمر الهجوم بين شهرَيْ مايو وديسمبر 2020





A A A





1 مشاركة

اتهمت وزارة العدل الأمريكية اليوم السبت قراصنة روسًا باختراق حسابات البريد الإلكتروني مكاتب مدعين عامين بارزين على المستوى الفيدرالي في الولايات المتحدة.



وبيَّنت الوزارة أن القراصنة اخترقوا 80 في المئة من حسابات مايكروسوفت البريدية، التي يستخدمها الموظفون في مكاتب الادعاء العام الأربعة بولاية نيويورك، وفقًا لـ"فرانس 24".



وأضافت بأنه بمجرد اكتشاف أنشطة الاختراق أزال قسم المعلومات في الوزارة الأدوات التي مكّنت المخترقين من النفاذ إلى البريد الإلكتروني.



من جهته، ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن حسابًا بريديًّا واحدًا على الأقل في مكاتب المدعي العام الأمريكي تعرَّض لاختراق خلال حملة القرصنة التي استمرت ما بين شهرَي مايو وديسمبر 2020.