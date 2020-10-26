النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. "الفالح" يرأس المنتدى الاستثماري "السعودي- السويسري" بالرياض

أكد توثيق العلاقات إلى أعلى المستويات

برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ورئيس العلاقات الاقتصادية الثنائية بوزارة الشؤون الاقتصادية السويسرية السفير إروين بولينجر، أقيمت أمس فعاليات المنتدى الاستثماري السعودي- السويسري بالرياض، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة Swiss Global Enterprise سيمون فيديل، وسفير جمهورية سويسرا الاتحادية لدى المملكة الدكتور أندرياس شالر، وبمشاركة مجموعة من ممثلي القطاع الخاص في البلدين.

وعبّر المهندس الفالح في كلمته خلال المنتدى، عن الرغبة في توثيق العلاقات إلى أعلى المستويات، وأن تعمل الشركات السويسرية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية في المملكة، والقيام بدور فعال بالمشاركة في فرص النمو والتوسع في المملكة وجني ثمارها، والتي لن تجلب فقط عوائد عالية للاستثمار؛ ولكنها ستساعد أيضًا في جعل المملكة وجهة تصدير أكثر أهمية وقيمة للشركات السويسرية.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، يدفع النمو الاقتصادي عبر القطاعات ذات الأولوية؛ مبينًا أن الاستراتيجية هي خارطة الطريق لتحقيق الأهداف، والاستثمار المحلي والأجنبي يقع في صميم طموح المملكة لتحقيق التنوع الاقتصادي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

وبيّن أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية بحلول عام 2030، وهي: مضاعفة حجم الاستثمار ليصل إلى 2 تريليون ريال سعودي، أو ما يعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ومضاعفة إجمالي الاستثمارات المحلية لتصل إلى زيادة سنوية تعادل 9%، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب عشرين ضعفًا إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مفيدًا بأن الحجم الإجمالي لفرص القطاع الخاص في المملكة سيصل إلى 12 تريليون ريال سعودي حتى عام 2030.

واستعرض المهندس الفالح الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والاجتماعية التي تعمل على تحسين البيئة الاستثمارية والتنافسية للمملكة إقليميًّا وعالميًّا، لتمكين الاستثمارات النوعية والعمل على بناء شراكات جديدة وتسهيل التمويل للقطاعات الاستثمارية ذات الأولوية؛ مشيرًا إلى مشاركة الجهات الحكومية الرئيسية والجهات ذات العلاقة من القطاع الخاص في مجموعة من المبادرات الرائدة لتسريع برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والخصخصة، والتي تزيد بدورها جاذبية المستثمرين، في القطاعات الرئيسية مثل المياه والصحة والتعليم والنقل.

كما أشاد بمخرجات انعقاد اللجنة السعودية- السويسرية في دورتها الثانية عشرة، والتي بحثت العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما فيها اتفاقيات التجارة الحرة والملكية الفكرية ومناقشة بعض التحديات التي تواجه القطاع الخاص.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة، بما تشمله من حوافز، تشكل عاملًا جاذبًا للشركات التي تقوم باستثمارات في المنطقة والشرق الأوسط؛ حيث قامت المملكة في هذا الصدد بإطلاق برنامج المقرات الإقليمية للشركات، والذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي رائد للشركات متعددة الجنسيات من خلال تقديم حوافز خاصة؛ مبينًا أن أكثر من 40 شركة حتى الآن وقّعت على مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار، والعديد من الشركات الأخرى تعمل على ذلك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. "الفالح" يرأس المنتدى الاستثماري "السعودي- السويسري" بالرياض
سبق

برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ورئيس العلاقات الاقتصادية الثنائية بوزارة الشؤون الاقتصادية السويسرية السفير إروين بولينجر، أقيمت أمس فعاليات المنتدى الاستثماري السعودي- السويسري بالرياض، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة Swiss Global Enterprise سيمون فيديل، وسفير جمهورية سويسرا الاتحادية لدى المملكة الدكتور أندرياس شالر، وبمشاركة مجموعة من ممثلي القطاع الخاص في البلدين.

وعبّر المهندس الفالح في كلمته خلال المنتدى، عن الرغبة في توثيق العلاقات إلى أعلى المستويات، وأن تعمل الشركات السويسرية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية في المملكة، والقيام بدور فعال بالمشاركة في فرص النمو والتوسع في المملكة وجني ثمارها، والتي لن تجلب فقط عوائد عالية للاستثمار؛ ولكنها ستساعد أيضًا في جعل المملكة وجهة تصدير أكثر أهمية وقيمة للشركات السويسرية.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، يدفع النمو الاقتصادي عبر القطاعات ذات الأولوية؛ مبينًا أن الاستراتيجية هي خارطة الطريق لتحقيق الأهداف، والاستثمار المحلي والأجنبي يقع في صميم طموح المملكة لتحقيق التنوع الاقتصادي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

وبيّن أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية بحلول عام 2030، وهي: مضاعفة حجم الاستثمار ليصل إلى 2 تريليون ريال سعودي، أو ما يعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ومضاعفة إجمالي الاستثمارات المحلية لتصل إلى زيادة سنوية تعادل 9%، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب عشرين ضعفًا إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مفيدًا بأن الحجم الإجمالي لفرص القطاع الخاص في المملكة سيصل إلى 12 تريليون ريال سعودي حتى عام 2030.

واستعرض المهندس الفالح الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والاجتماعية التي تعمل على تحسين البيئة الاستثمارية والتنافسية للمملكة إقليميًّا وعالميًّا، لتمكين الاستثمارات النوعية والعمل على بناء شراكات جديدة وتسهيل التمويل للقطاعات الاستثمارية ذات الأولوية؛ مشيرًا إلى مشاركة الجهات الحكومية الرئيسية والجهات ذات العلاقة من القطاع الخاص في مجموعة من المبادرات الرائدة لتسريع برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والخصخصة، والتي تزيد بدورها جاذبية المستثمرين، في القطاعات الرئيسية مثل المياه والصحة والتعليم والنقل.

كما أشاد بمخرجات انعقاد اللجنة السعودية- السويسرية في دورتها الثانية عشرة، والتي بحثت العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما فيها اتفاقيات التجارة الحرة والملكية الفكرية ومناقشة بعض التحديات التي تواجه القطاع الخاص.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة، بما تشمله من حوافز، تشكل عاملًا جاذبًا للشركات التي تقوم باستثمارات في المنطقة والشرق الأوسط؛ حيث قامت المملكة في هذا الصدد بإطلاق برنامج المقرات الإقليمية للشركات، والذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي رائد للشركات متعددة الجنسيات من خلال تقديم حوافز خاصة؛ مبينًا أن أكثر من 40 شركة حتى الآن وقّعت على مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار، والعديد من الشركات الأخرى تعمل على ذلك.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
08:40 AM

بالصور.. "الفالح" يرأس المنتدى الاستثماري "السعودي- السويسري" بالرياض

أكد توثيق العلاقات إلى أعلى المستويات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
705

برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ورئيس العلاقات الاقتصادية الثنائية بوزارة الشؤون الاقتصادية السويسرية السفير إروين بولينجر، أقيمت أمس فعاليات المنتدى الاستثماري السعودي- السويسري بالرياض، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة Swiss Global Enterprise سيمون فيديل، وسفير جمهورية سويسرا الاتحادية لدى المملكة الدكتور أندرياس شالر، وبمشاركة مجموعة من ممثلي القطاع الخاص في البلدين.

وعبّر المهندس الفالح في كلمته خلال المنتدى، عن الرغبة في توثيق العلاقات إلى أعلى المستويات، وأن تعمل الشركات السويسرية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية في المملكة، والقيام بدور فعال بالمشاركة في فرص النمو والتوسع في المملكة وجني ثمارها، والتي لن تجلب فقط عوائد عالية للاستثمار؛ ولكنها ستساعد أيضًا في جعل المملكة وجهة تصدير أكثر أهمية وقيمة للشركات السويسرية.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، يدفع النمو الاقتصادي عبر القطاعات ذات الأولوية؛ مبينًا أن الاستراتيجية هي خارطة الطريق لتحقيق الأهداف، والاستثمار المحلي والأجنبي يقع في صميم طموح المملكة لتحقيق التنوع الاقتصادي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.

وبيّن أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية بحلول عام 2030، وهي: مضاعفة حجم الاستثمار ليصل إلى 2 تريليون ريال سعودي، أو ما يعادل 30% من الناتج المحلي الإجمالي، ومضاعفة إجمالي الاستثمارات المحلية لتصل إلى زيادة سنوية تعادل 9%، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب عشرين ضعفًا إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، مفيدًا بأن الحجم الإجمالي لفرص القطاع الخاص في المملكة سيصل إلى 12 تريليون ريال سعودي حتى عام 2030.

واستعرض المهندس الفالح الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والاجتماعية التي تعمل على تحسين البيئة الاستثمارية والتنافسية للمملكة إقليميًّا وعالميًّا، لتمكين الاستثمارات النوعية والعمل على بناء شراكات جديدة وتسهيل التمويل للقطاعات الاستثمارية ذات الأولوية؛ مشيرًا إلى مشاركة الجهات الحكومية الرئيسية والجهات ذات العلاقة من القطاع الخاص في مجموعة من المبادرات الرائدة لتسريع برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص والخصخصة، والتي تزيد بدورها جاذبية المستثمرين، في القطاعات الرئيسية مثل المياه والصحة والتعليم والنقل.

كما أشاد بمخرجات انعقاد اللجنة السعودية- السويسرية في دورتها الثانية عشرة، والتي بحثت العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما فيها اتفاقيات التجارة الحرة والملكية الفكرية ومناقشة بعض التحديات التي تواجه القطاع الخاص.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن إطلاق المناطق الاقتصادية الخاصة، بما تشمله من حوافز، تشكل عاملًا جاذبًا للشركات التي تقوم باستثمارات في المنطقة والشرق الأوسط؛ حيث قامت المملكة في هذا الصدد بإطلاق برنامج المقرات الإقليمية للشركات، والذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي رائد للشركات متعددة الجنسيات من خلال تقديم حوافز خاصة؛ مبينًا أن أكثر من 40 شركة حتى الآن وقّعت على مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار، والعديد من الشركات الأخرى تعمل على ذلك.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,628
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,766
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,010
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,101

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة