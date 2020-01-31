"العمري" يحتفل بزواجه في الرياض

احتفل الدكتور حاتم بن عبدالله بن سعد العمري، مساء أمس الخميس، بحفل زواجه بقاعة ذوق الفرسان للاحتفالات بالرياض؛ وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء والأقارب.
والتهنئة موصولة من أحمد الشايع، المسؤول الإعلامي بالتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض.
احتفل الدكتور حاتم بن عبدالله بن سعد العمري، مساء أمس الخميس، بحفل زواجه بقاعة ذوق الفرسان للاحتفالات بالرياض؛ وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء والأقارب.
والتهنئة موصولة من أحمد الشايع، المسؤول الإعلامي بالتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض.
احتفل الدكتور حاتم بن عبدالله بن سعد العمري، مساء أمس الخميس، بحفل زواجه بقاعة ذوق الفرسان للاحتفالات بالرياض؛ وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء والأقارب.
والتهنئة موصولة من أحمد الشايع، المسؤول الإعلامي بالتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض.
احتفل الدكتور حاتم بن عبدالله بن سعد العمري، مساء أمس الخميس، بحفل زواجه بقاعة ذوق الفرسان للاحتفالات بالرياض؛ وسط حضور عدد كبير من الأهل والأصدقاء والأقارب.
والتهنئة موصولة من أحمد الشايع، المسؤول الإعلامي بالتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض.