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بعد شن أنقرة الحرب عليهم.. الأكراد يقصفون بلدة تركية

"الأوروبي" يطالبها بوقف الهجوم

أفادت قناة "إن.تي.في" بأن قذيفتي مورتر سقطتا على بلدة جيلان بينار التركية الحدودية، دون أن تسفرا عن سقوط ضحايا، وذلك بعد وقت قصير من بدء تركيا اليوم الأربعاء عملية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا.

ونقلت "رويترز" عن مصدر أمني تركي أن مدافع هاوتزر بدأت بضرب مواقع مخازن ذخيرة تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية، كما ضربت المدفعية مواقع للوحدات أيضاً.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن بدء العملية التي أطلق عليها اسم "عملية نبع السلام" في وقت سابق اليوم.

في السياق نفسه، طالب الاتحاد الأوروبي تركيا بوقف هجومها في شمال سوريا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد شن أنقرة الحرب عليهم.. الأكراد يقصفون بلدة تركية
سبق

أفادت قناة "إن.تي.في" بأن قذيفتي مورتر سقطتا على بلدة جيلان بينار التركية الحدودية، دون أن تسفرا عن سقوط ضحايا، وذلك بعد وقت قصير من بدء تركيا اليوم الأربعاء عملية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا.

ونقلت "رويترز" عن مصدر أمني تركي أن مدافع هاوتزر بدأت بضرب مواقع مخازن ذخيرة تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية، كما ضربت المدفعية مواقع للوحدات أيضاً.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن بدء العملية التي أطلق عليها اسم "عملية نبع السلام" في وقت سابق اليوم.

في السياق نفسه، طالب الاتحاد الأوروبي تركيا بوقف هجومها في شمال سوريا.

09 أكتوبر 2019 - 10 صفر 1441
06:48 PM

بعد شن أنقرة الحرب عليهم.. الأكراد يقصفون بلدة تركية

"الأوروبي" يطالبها بوقف الهجوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت قناة "إن.تي.في" بأن قذيفتي مورتر سقطتا على بلدة جيلان بينار التركية الحدودية، دون أن تسفرا عن سقوط ضحايا، وذلك بعد وقت قصير من بدء تركيا اليوم الأربعاء عملية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا.

ونقلت "رويترز" عن مصدر أمني تركي أن مدافع هاوتزر بدأت بضرب مواقع مخازن ذخيرة تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية، كما ضربت المدفعية مواقع للوحدات أيضاً.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن بدء العملية التي أطلق عليها اسم "عملية نبع السلام" في وقت سابق اليوم.

في السياق نفسه، طالب الاتحاد الأوروبي تركيا بوقف هجومها في شمال سوريا.

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