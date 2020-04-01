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متطوعون يطلقون مبادرة "#ستقف_عندي" للحد من الشائعات والرسائل السلبية بمواقع التواصل

تستهدف تنفيذ توجيهات ولاة الأمر بعدم التجوُّل للحد من انتشار فيروس "كورونا"

دشَّن الدكتور يحيى زمزمي، الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء بمكة، مبادرة تطوعية بعنوان "#ستقف_عندي"، وكذلك مبادرة "#خليك_بالبيت". وصاحبة فكرة المبادرة مدربة التطوير ماجدة أبو عوف، ومنفذتها الإعلامية غالية الحربي مع عدد من المتطوعين تحت مظلة مركز حي العزيزية التابع لمراكز الأحياء برئاسة المستشار حارث العسيري.

وتهدف المبادرة لإيقاف الشائعات والرسائل السلبية على مواقع التواصل الاجتماعية، وتنفيذ أوامر ولاة الأمر بعدم التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بوستر وهاشتاق #ستقف_عندي من قِبل ناشطين اجتماعيين وإعلاميين للحد من مختلف الرسائل السلبية التي تنتشر في المجتمع عبر مواقع التواصل الاجتماعية.

ويتجه القائمون على المبادرة للسعي لتقويتها؛ إذ تم تخصيص ٣٥ "قروب" في الواتساب؛ ليبدأ فريق العمل في تنفيذ القرارات بوضع بصمتهم الجديدة للتصدي والحد من الشائعات والسلبيات في وسائل التواصل الاجتماعية.

ومن ضمن الاستعدادات للمبادرة سيكون هناك برامج تدريبية على الواتساب لفريق العمل لتوضيح أنواع الرسائل السلبية، وكيفية التعامل معها ومع غيرها على سياقها نفسه؛ ليستطيع القائد توجيه الأعضاء والعضوات المشاركين في المبادرة، وأيضًا كيفية الرد على مرسل الرسالة، وإقناعه ليس فقط بسلبية الرسالة، بل بأن يكون هو أيضًا عضوًا فعالاً وإيجابيًّا، وينصح غيره بالحوار؛ ليوقف الرسائل السلبية التي تصله.

ويعتقد القائمون على المبادرة أن نجاح المبادرة يعني لهم نقلة نوعية للمواطنين أنفسهم نحو تنظيف وسائل التواصل الاجتماعي من السلبيات كافة التي تُلحق بهم الأذى، وتُنقل بدون وعي وإدراك؛ وذلك لتأثيرها السلبي على المجتمع والأسر والأفراد والوطن عمومًا.

وقد أبدى عشرات الإعلاميين ونشطاء السوشال ميديا إعجابهم بالمبادرة؛ إذ قام البعض بالمشاركة بمقاطع مرئية، ستنشر على اليوتيوب والفيس بوك وتويتر وغيرها، ومقاطع صوتية ستنشر على الواتساب، وبوسترات توعوية ستنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.. وهناك من أبدى استعداده للمشاركة فيها، ودعمها، ودعم كل ما يخدم الدين والمليك والوطن والمجتمع وأفراده، في ظل الأزمة التي نعيشها مع العالم للحد من فيروس كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متطوعون يطلقون مبادرة "#ستقف_عندي" للحد من الشائعات والرسائل السلبية بمواقع التواصل
سبق

دشَّن الدكتور يحيى زمزمي، الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء بمكة، مبادرة تطوعية بعنوان "#ستقف_عندي"، وكذلك مبادرة "#خليك_بالبيت". وصاحبة فكرة المبادرة مدربة التطوير ماجدة أبو عوف، ومنفذتها الإعلامية غالية الحربي مع عدد من المتطوعين تحت مظلة مركز حي العزيزية التابع لمراكز الأحياء برئاسة المستشار حارث العسيري.

وتهدف المبادرة لإيقاف الشائعات والرسائل السلبية على مواقع التواصل الاجتماعية، وتنفيذ أوامر ولاة الأمر بعدم التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بوستر وهاشتاق #ستقف_عندي من قِبل ناشطين اجتماعيين وإعلاميين للحد من مختلف الرسائل السلبية التي تنتشر في المجتمع عبر مواقع التواصل الاجتماعية.

ويتجه القائمون على المبادرة للسعي لتقويتها؛ إذ تم تخصيص ٣٥ "قروب" في الواتساب؛ ليبدأ فريق العمل في تنفيذ القرارات بوضع بصمتهم الجديدة للتصدي والحد من الشائعات والسلبيات في وسائل التواصل الاجتماعية.

ومن ضمن الاستعدادات للمبادرة سيكون هناك برامج تدريبية على الواتساب لفريق العمل لتوضيح أنواع الرسائل السلبية، وكيفية التعامل معها ومع غيرها على سياقها نفسه؛ ليستطيع القائد توجيه الأعضاء والعضوات المشاركين في المبادرة، وأيضًا كيفية الرد على مرسل الرسالة، وإقناعه ليس فقط بسلبية الرسالة، بل بأن يكون هو أيضًا عضوًا فعالاً وإيجابيًّا، وينصح غيره بالحوار؛ ليوقف الرسائل السلبية التي تصله.

ويعتقد القائمون على المبادرة أن نجاح المبادرة يعني لهم نقلة نوعية للمواطنين أنفسهم نحو تنظيف وسائل التواصل الاجتماعي من السلبيات كافة التي تُلحق بهم الأذى، وتُنقل بدون وعي وإدراك؛ وذلك لتأثيرها السلبي على المجتمع والأسر والأفراد والوطن عمومًا.

وقد أبدى عشرات الإعلاميين ونشطاء السوشال ميديا إعجابهم بالمبادرة؛ إذ قام البعض بالمشاركة بمقاطع مرئية، ستنشر على اليوتيوب والفيس بوك وتويتر وغيرها، ومقاطع صوتية ستنشر على الواتساب، وبوسترات توعوية ستنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.. وهناك من أبدى استعداده للمشاركة فيها، ودعمها، ودعم كل ما يخدم الدين والمليك والوطن والمجتمع وأفراده، في ظل الأزمة التي نعيشها مع العالم للحد من فيروس كورونا.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
01:07 AM

متطوعون يطلقون مبادرة "#ستقف_عندي" للحد من الشائعات والرسائل السلبية بمواقع التواصل

تستهدف تنفيذ توجيهات ولاة الأمر بعدم التجوُّل للحد من انتشار فيروس "كورونا"

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عبدالعزيز السلمي - جدة
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دشَّن الدكتور يحيى زمزمي، الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء بمكة، مبادرة تطوعية بعنوان "#ستقف_عندي"، وكذلك مبادرة "#خليك_بالبيت". وصاحبة فكرة المبادرة مدربة التطوير ماجدة أبو عوف، ومنفذتها الإعلامية غالية الحربي مع عدد من المتطوعين تحت مظلة مركز حي العزيزية التابع لمراكز الأحياء برئاسة المستشار حارث العسيري.

وتهدف المبادرة لإيقاف الشائعات والرسائل السلبية على مواقع التواصل الاجتماعية، وتنفيذ أوامر ولاة الأمر بعدم التجول للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بوستر وهاشتاق #ستقف_عندي من قِبل ناشطين اجتماعيين وإعلاميين للحد من مختلف الرسائل السلبية التي تنتشر في المجتمع عبر مواقع التواصل الاجتماعية.

ويتجه القائمون على المبادرة للسعي لتقويتها؛ إذ تم تخصيص ٣٥ "قروب" في الواتساب؛ ليبدأ فريق العمل في تنفيذ القرارات بوضع بصمتهم الجديدة للتصدي والحد من الشائعات والسلبيات في وسائل التواصل الاجتماعية.

ومن ضمن الاستعدادات للمبادرة سيكون هناك برامج تدريبية على الواتساب لفريق العمل لتوضيح أنواع الرسائل السلبية، وكيفية التعامل معها ومع غيرها على سياقها نفسه؛ ليستطيع القائد توجيه الأعضاء والعضوات المشاركين في المبادرة، وأيضًا كيفية الرد على مرسل الرسالة، وإقناعه ليس فقط بسلبية الرسالة، بل بأن يكون هو أيضًا عضوًا فعالاً وإيجابيًّا، وينصح غيره بالحوار؛ ليوقف الرسائل السلبية التي تصله.

ويعتقد القائمون على المبادرة أن نجاح المبادرة يعني لهم نقلة نوعية للمواطنين أنفسهم نحو تنظيف وسائل التواصل الاجتماعي من السلبيات كافة التي تُلحق بهم الأذى، وتُنقل بدون وعي وإدراك؛ وذلك لتأثيرها السلبي على المجتمع والأسر والأفراد والوطن عمومًا.

وقد أبدى عشرات الإعلاميين ونشطاء السوشال ميديا إعجابهم بالمبادرة؛ إذ قام البعض بالمشاركة بمقاطع مرئية، ستنشر على اليوتيوب والفيس بوك وتويتر وغيرها، ومقاطع صوتية ستنشر على الواتساب، وبوسترات توعوية ستنشر على مواقع التواصل الاجتماعي.. وهناك من أبدى استعداده للمشاركة فيها، ودعمها، ودعم كل ما يخدم الدين والمليك والوطن والمجتمع وأفراده، في ظل الأزمة التي نعيشها مع العالم للحد من فيروس كورونا.

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