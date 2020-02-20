جازان .. "طب الأسرة والمجتمع" تنفذ فعاليات الحملة الخليجية الخامسة للتوعية بالسرطان

تزامناً مع شهر التوعية بالمرض من خلال فريق سفراء التعزيز الصحي بالجمعية

‎تنفذ الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع بجازان فعاليات الحملة الخليجية الخامسة للتوعية بالسرطان تحت شعار (40*40) بالشراكة مع المركز الخليجي لمكافحة السرطان وتزامناً مع شهر التوعية بالسرطان (فبراير)، وذلك من خلال فريق سفراء التعزيز الصحي بالجمعية وبمشاركة ١٥٠ ممارساً صحياً، لتشمل الحملة عدة مرافق حكومية وعامة منها ثلاثة مجمعات تجارية ومطار الملك عبدالله الإقليمي وعشرة مراكز صحية وعشرون مدرسة ثانوية بنين وبنات، بالإضافة إلى بعض الدوائر والجهات الحكومية الأخرى وبالتعاون مع صحة جازان وتعليم جازان وصبيا، بالإضافة إلى نشر التوعية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية لتشمل كافة فئات المجتمع.

‎تجدر الإشارة إلى أن السرطان مرض يحدث بسبب وجود خلايا غير طبيعية تنقسم بدون تحكم وقادرة على الانتشار إلى بقية أعضاء الجسم ويوجد منه أكثر من 100 نوع. ويعتبر سرطان الثدي هو الأكثر انتشاراً لدى النساء في الخليج، بينما سرطان القولون والمستقيم هو الأكثر لدى الرجال، كما يشير تقرير المركز الخليجي لمكافحة السرطان إلى أن سرطان الدم لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٤ سنة هو الأكثر انتشاراً يليه سرطان المخ، وقرابة ٥٠٪ من الحالات يتم اكتشافها بمراحل مرضية متقدمة.

‎ويأتي دور هذه الحملة لتوعية المجتمع بأهمية الفحص المبكر في زيادة معدل الشفاء، وضرورة تجنب عوامل الخطورة كالتبغ والكحوليات والأغذية غير الصحية ورفع مستوى الوعي لتعديل سلوكيات الحياة ونمط الغذاء لحياة أكثر صحة، حيث إن شعار الحملة (٤٠*٤٠) يعني أن 40% من أمراض السرطان يمكن الوقاية منها باتباع نمط حياة صحي، بينما 40% يمكن علاجها إذا تم اكتشافها مبكراً.