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الأردن .. سجن 15 "داعشياً" خططوا لتنفيذ أعمال إرهابية بينها استهداف سفارة واشنطن

تراوحت أعمارهم بين العشرينات والأربعينات

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم (الاثنين) بالسجن 15 عامًا بحق 15 أردنيًا أدينوا بالانتماء إلى خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

ووفقًا لما أوردته "فرانس 24"، أدينوا المحكوم عليهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية داخل الأردن.

وأشارت لائحة الاتهام إلى أن المدانين خططوا لاستهداف عدد من الأهداف في العاصمة عمان، بينها قناة فضائية أردنية، وملهى ليلي، ومبنى تابع للمخابرات، والسفارة الأميركية، وكنيسة، ورجال أعمال إسرائيليين يرتادون مصنع ألبسة.

واعتقل أفراد الخلية الذين تراوحت أعمارهم بين العشرينات والأربعينات خلال نوفمبر 2017 من قبل جهاز المخابرات.

محكمة أمن الدولة الأردنية تنظيم داعش الإرهابي

الرئيسية/ أخبار العالم

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الأردن .. سجن 15 "داعشياً" خططوا لتنفيذ أعمال إرهابية بينها استهداف سفارة واشنطن
سبق

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم (الاثنين) بالسجن 15 عامًا بحق 15 أردنيًا أدينوا بالانتماء إلى خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

ووفقًا لما أوردته "فرانس 24"، أدينوا المحكوم عليهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية داخل الأردن.

وأشارت لائحة الاتهام إلى أن المدانين خططوا لاستهداف عدد من الأهداف في العاصمة عمان، بينها قناة فضائية أردنية، وملهى ليلي، ومبنى تابع للمخابرات، والسفارة الأميركية، وكنيسة، ورجال أعمال إسرائيليين يرتادون مصنع ألبسة.

واعتقل أفراد الخلية الذين تراوحت أعمارهم بين العشرينات والأربعينات خلال نوفمبر 2017 من قبل جهاز المخابرات.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
06:58 PM

الأردن .. سجن 15 "داعشياً" خططوا لتنفيذ أعمال إرهابية بينها استهداف سفارة واشنطن

تراوحت أعمارهم بين العشرينات والأربعينات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم (الاثنين) بالسجن 15 عامًا بحق 15 أردنيًا أدينوا بالانتماء إلى خلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

ووفقًا لما أوردته "فرانس 24"، أدينوا المحكوم عليهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية داخل الأردن.

وأشارت لائحة الاتهام إلى أن المدانين خططوا لاستهداف عدد من الأهداف في العاصمة عمان، بينها قناة فضائية أردنية، وملهى ليلي، ومبنى تابع للمخابرات، والسفارة الأميركية، وكنيسة، ورجال أعمال إسرائيليين يرتادون مصنع ألبسة.

واعتقل أفراد الخلية الذين تراوحت أعمارهم بين العشرينات والأربعينات خلال نوفمبر 2017 من قبل جهاز المخابرات.

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