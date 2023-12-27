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معهد الأئمة ينظم ورشة "مهارات إعداد وإلقاء الخطبة" لمنسوبي الجوامع بنجران

اشتملت على محاضرة عن مفهوم الانتماء والمواطنة في الكتاب والسنة

دشن معهد الأئمة والخطباء بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بنجران ورشة عمل تحت "الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة" لمنسوبي المساجد بالمنطقة والتي تستمر لمدة يومين بمشاركة الشيخ الدكتور أحمد المنيعي وفضيلة الشيخ الدكتور مطارد العنزي.

وصرّح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بنجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي بأن اللقاء محاضرة الشيخ أحمد المنيعي جاءت بعنوان (الانتماء والمواطنة واجب شرعي وتطبيق عملي) وتناولت مفهوم الانتماء والمواطنة في الكتاب والسنة والتأصيل الشرعي الانتماء والمواطنة ولزوم الجماعة والتحذير من الحزبيات وإبراز دور المواطن في الحفاظ على مكتسبات الوطن.

وقال "العصيمي" إن الفعاليات تضمنت أيضًا عقد ورشة عمل لخطباء الجوامع تحت عنوان (مهارات إعداد وإلقاء الخطبة) ألقاها الشيخ الدكتور مطارد العنزي وتم من خلالها بيان دور الخطيب في تحرير الخطبة الشرعية المؤثرة المستوفاة للحدود الشرعية والطريقة المناسبة.

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معهد الأئمة ينظم ورشة "مهارات إعداد وإلقاء الخطبة" لمنسوبي الجوامع بنجران
سبق

دشن معهد الأئمة والخطباء بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بنجران ورشة عمل تحت "الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة" لمنسوبي المساجد بالمنطقة والتي تستمر لمدة يومين بمشاركة الشيخ الدكتور أحمد المنيعي وفضيلة الشيخ الدكتور مطارد العنزي.

وصرّح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بنجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي بأن اللقاء محاضرة الشيخ أحمد المنيعي جاءت بعنوان (الانتماء والمواطنة واجب شرعي وتطبيق عملي) وتناولت مفهوم الانتماء والمواطنة في الكتاب والسنة والتأصيل الشرعي الانتماء والمواطنة ولزوم الجماعة والتحذير من الحزبيات وإبراز دور المواطن في الحفاظ على مكتسبات الوطن.

وقال "العصيمي" إن الفعاليات تضمنت أيضًا عقد ورشة عمل لخطباء الجوامع تحت عنوان (مهارات إعداد وإلقاء الخطبة) ألقاها الشيخ الدكتور مطارد العنزي وتم من خلالها بيان دور الخطيب في تحرير الخطبة الشرعية المؤثرة المستوفاة للحدود الشرعية والطريقة المناسبة.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
11:00 PM

معهد الأئمة ينظم ورشة "مهارات إعداد وإلقاء الخطبة" لمنسوبي الجوامع بنجران

اشتملت على محاضرة عن مفهوم الانتماء والمواطنة في الكتاب والسنة

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علي حفول - نجران
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دشن معهد الأئمة والخطباء بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بنجران ورشة عمل تحت "الانتماء الوطني مسؤولية وأمانة" لمنسوبي المساجد بالمنطقة والتي تستمر لمدة يومين بمشاركة الشيخ الدكتور أحمد المنيعي وفضيلة الشيخ الدكتور مطارد العنزي.

وصرّح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بنجران الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي بأن اللقاء محاضرة الشيخ أحمد المنيعي جاءت بعنوان (الانتماء والمواطنة واجب شرعي وتطبيق عملي) وتناولت مفهوم الانتماء والمواطنة في الكتاب والسنة والتأصيل الشرعي الانتماء والمواطنة ولزوم الجماعة والتحذير من الحزبيات وإبراز دور المواطن في الحفاظ على مكتسبات الوطن.

وقال "العصيمي" إن الفعاليات تضمنت أيضًا عقد ورشة عمل لخطباء الجوامع تحت عنوان (مهارات إعداد وإلقاء الخطبة) ألقاها الشيخ الدكتور مطارد العنزي وتم من خلالها بيان دور الخطيب في تحرير الخطبة الشرعية المؤثرة المستوفاة للحدود الشرعية والطريقة المناسبة.

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