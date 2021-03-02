النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

روسيا تسجّل أدنى عدد إصابات كورونا منذ مطلع أكتوبر

في العاصمة تراجع المؤشر بشكل حاد إلى 1277 حالة

سجّلت روسيا، اليوم الثلاثاء، 10565 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في أدنى مؤشر منذ 4 أكتوبر، فيما ارتفع عدد الوفيات الجديدة إلى 441 اليوم بعد أن كان 333 في إحصائية أمس.

وحسب التحديث اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، فإن حصيلة الإصابات في البلاد بلغت 4 ملايين 268215 حالة، منها 86896 حالة وفاة.

ووصل إجمالي المتعافين إلى 3 ملايين و838040 شخصاً بزيادة 14996 حالة خلال اليوم الماضي، مع بقاء 343279 حالة نشطة.

وفي العاصمة موسكو، تراجع مؤشر الإصابات بشكل حاد إلى 1277 حالة بعدما كان عند 2097 أمس، في حين ارتفع عدد الوفيات من 42 إلى 49، وفق روسيا اليوم.

وفي مدينة بطرسبورغ، حافظ عدد الإصابات الجديدة على استقراره مع تسجيل 937 حالة خلال اليوم الماضي، بينما شهد مؤشر الوفيات قفزة ملحوظة من 35 حالة أمس إلى 49 اليوم.

روسيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
روسيا تسجّل أدنى عدد إصابات كورونا منذ مطلع أكتوبر
سبق

سجّلت روسيا، اليوم الثلاثاء، 10565 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في أدنى مؤشر منذ 4 أكتوبر، فيما ارتفع عدد الوفيات الجديدة إلى 441 اليوم بعد أن كان 333 في إحصائية أمس.

وحسب التحديث اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، فإن حصيلة الإصابات في البلاد بلغت 4 ملايين 268215 حالة، منها 86896 حالة وفاة.

ووصل إجمالي المتعافين إلى 3 ملايين و838040 شخصاً بزيادة 14996 حالة خلال اليوم الماضي، مع بقاء 343279 حالة نشطة.

وفي العاصمة موسكو، تراجع مؤشر الإصابات بشكل حاد إلى 1277 حالة بعدما كان عند 2097 أمس، في حين ارتفع عدد الوفيات من 42 إلى 49، وفق روسيا اليوم.

وفي مدينة بطرسبورغ، حافظ عدد الإصابات الجديدة على استقراره مع تسجيل 937 حالة خلال اليوم الماضي، بينما شهد مؤشر الوفيات قفزة ملحوظة من 35 حالة أمس إلى 49 اليوم.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
11:50 AM

روسيا تسجّل أدنى عدد إصابات كورونا منذ مطلع أكتوبر

في العاصمة تراجع المؤشر بشكل حاد إلى 1277 حالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
341

سجّلت روسيا، اليوم الثلاثاء، 10565 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في أدنى مؤشر منذ 4 أكتوبر، فيما ارتفع عدد الوفيات الجديدة إلى 441 اليوم بعد أن كان 333 في إحصائية أمس.

وحسب التحديث اليومي لمركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا، فإن حصيلة الإصابات في البلاد بلغت 4 ملايين 268215 حالة، منها 86896 حالة وفاة.

ووصل إجمالي المتعافين إلى 3 ملايين و838040 شخصاً بزيادة 14996 حالة خلال اليوم الماضي، مع بقاء 343279 حالة نشطة.

وفي العاصمة موسكو، تراجع مؤشر الإصابات بشكل حاد إلى 1277 حالة بعدما كان عند 2097 أمس، في حين ارتفع عدد الوفيات من 42 إلى 49، وفق روسيا اليوم.

وفي مدينة بطرسبورغ، حافظ عدد الإصابات الجديدة على استقراره مع تسجيل 937 حالة خلال اليوم الماضي، بينما شهد مؤشر الوفيات قفزة ملحوظة من 35 حالة أمس إلى 49 اليوم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,595
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,859
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,435
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,945

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة