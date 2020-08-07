سقوط مركبة بمزلقان وادي قنونا بني عيسى بالقنفذة

سقطت سيارة تقلّ شخصين، عصر اليوم، من فوق مزلقان مجرى وادي قنونا بني عيسى شرق مركز سبت الجارة التابع للقنفذة.
ولا تزال جهود البحث جارية من قبل فرق الإنقاذ والمتطوعين للتوصل إلى المفقودين.
سقطت سيارة تقلّ شخصين، عصر اليوم، من فوق مزلقان مجرى وادي قنونا بني عيسى شرق مركز سبت الجارة التابع للقنفذة.
ولا تزال جهود البحث جارية من قبل فرق الإنقاذ والمتطوعين للتوصل إلى المفقودين.وادي قنونا القنفذة
سقطت سيارة تقلّ شخصين، عصر اليوم، من فوق مزلقان مجرى وادي قنونا بني عيسى شرق مركز سبت الجارة التابع للقنفذة.
ولا تزال جهود البحث جارية من قبل فرق الإنقاذ والمتطوعين للتوصل إلى المفقودين.
سقطت سيارة تقلّ شخصين، عصر اليوم، من فوق مزلقان مجرى وادي قنونا بني عيسى شرق مركز سبت الجارة التابع للقنفذة.
ولا تزال جهود البحث جارية من قبل فرق الإنقاذ والمتطوعين للتوصل إلى المفقودين.