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سقوط مركبة بمزلقان وادي قنونا بني عيسى بالقنفذة

تواصل جهود البحث عن شخصين كانا على متنها

سقطت سيارة تقلّ شخصين، عصر اليوم، من فوق مزلقان مجرى وادي قنونا بني عيسى شرق مركز سبت الجارة التابع للقنفذة.

ولا تزال جهود البحث جارية من قبل فرق الإنقاذ والمتطوعين للتوصل إلى المفقودين.

وادي قنونا القنفذة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سقوط مركبة بمزلقان وادي قنونا بني عيسى بالقنفذة
سبق

سقطت سيارة تقلّ شخصين، عصر اليوم، من فوق مزلقان مجرى وادي قنونا بني عيسى شرق مركز سبت الجارة التابع للقنفذة.

ولا تزال جهود البحث جارية من قبل فرق الإنقاذ والمتطوعين للتوصل إلى المفقودين.

07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
04:37 PM
اخر تعديل
07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
06:06 PM

سقوط مركبة بمزلقان وادي قنونا بني عيسى بالقنفذة

تواصل جهود البحث عن شخصين كانا على متنها

A A A
حسن العيسي - القنفذة
2
2,765

سقطت سيارة تقلّ شخصين، عصر اليوم، من فوق مزلقان مجرى وادي قنونا بني عيسى شرق مركز سبت الجارة التابع للقنفذة.

ولا تزال جهود البحث جارية من قبل فرق الإنقاذ والمتطوعين للتوصل إلى المفقودين.

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