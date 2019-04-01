منتخبو "غرفة جدة": هدفنا مواصلة الطفرة التنموية ومعايشة رؤية 2030

أكدوا ضرورة تذليل الصعاب التي تواجه مجتمع الأعمال وخدمة مصالحه

أكد المنتخبون الجدد في مجلس إدارة غرفة جدة للدورة الجديدة الـ22، ضرورة إكمال مسيرة المجلس السابق ومتابعة تنفيذ المبادرات وفق منهجية وأهداف استراتيجية تضمن المضي في ركب الطفرة التنموية ومعايشة رؤية المملكة 2030 والسعي لزيادة أعداد المنتسبين.

وتتضمّن الأهداف كذلك تذليل الصعاب التي تواجه مجتمع الأعمال وخدمة مصالحه.

ووجّه المنتخبون الجديد شكرهم لأعضاء مجلس إدارة غرفة جدة السابق على ما بذلوه من مجهودات في سبيل تحقيق الريادة لبيت الأعمال واسهاماته في تهيئة مناخ الاستثمار واستشراف الفرص الواعدة في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية والصناعية.

وأشادوا بالتنظيم والآلية المطبقة في الانتخابات التي مكّنت من إنجاحها واتسامها بالشفافية وتكافؤ الفرص بين المرشحين والمرشحات، والدور الكبير الذي بذلته لجنة الإشراف وعقدها لعدة اجتماعات تحت مظلة وزارة التجارة والاستثمار، ومجلس الغرف السعودية، إضافة إلى فرق العمل في فترة الانتخابات من استقبال طلبات جميع المرشحين من فئة التجار والصناع من أصحاب وصاحبات الأعمال، وحتى الخروج بتشكيل أعضاء المجلس الجديد في ظل تطبيق أحدث الأنظمة الانتخابية والبرامج المتخذة في هذا السياق من إعداد القائمة الأولية للناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وفقاً للاشتراطات المقدمة من الوزارة.

وثمّن المنتخبون الجدد ما ظهرت عليه هذه الانتخابات من تطبيق اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الغرف السعودية، واختيار الناخبين لمرشحيهم والبرامج الانتخابية التي اتخذها كل مرشح لجلب الأصوات الانتخابية.

وذكروا أن غرفة جدة قدمت خلال مجلس إدارتها للدورة السابقة الـ21 منظومة من المبادرات والبرامج وتنظيم الفعاليات وتحقيق الكثير من المنجزات في قيادة العمل المؤسسي للقطاع الخاص ملامسة في ذلك رؤية المملكة 2030 علاوة على تبني إسهاماتها في تنفيذ برامج التنمية الشاملة حاضراً ومستقبلاً وتحقيق النقلة النوعية في خدماتها لقطاع الأعمال، بما يلبي احتياجاته الآنية ويستجيب لتطلعاته المستقبليّة .

من جانبه، رفع أمين عام غرفة جدة حسن بن إبراهيم دحلان التهنئة للأعضاء الجدد في مجلس الغرفة للدورة القادمة، داعياً لهم بالتوفيق في إكمال مسيرة عمل الأعضاء السابقين الذين بذلوا جهوداً في تطوير خدمات الغرفة وفتح الآفاق الجديدة في نوعية الأنشطة الموكلة إليها، لخدمة منتسبيها.

وأشار إلى استمرار العمل لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال وتحفيز الأنشطة الاقتصادية وتبني الفرص الاستثمارية المتاحة والتوسع في تقديم مختلف الخدمات لأصحاب الأعمال باختلاف فئاتهم.

وقال: غرفة جدة تركز في جميع دورات مجلس إدارتها على تحقيق التكامل الاقتصادي والنجاح الاستثماري على مختلف الأصعدة وبالأخص تبني مبادرات رواد ورائدات الأعمال وتحويلها لمشروعات ذات قيمة مضافة لعملية التنمية، للحاق بركب الدول المتقدمة التي تركز على زيادة رقعة أعمال ومشاريع المنشآت الصغيرة والناشئة، وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال وتبني أفكارها وتحويلها إلى واقع يسهم في دفع عجلة الاستثمار والناتج الوطني.