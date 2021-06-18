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بالصور.. "الزكاة والجمارك" تُحبط محاولة تهريب أكثر من 2.7 مليون ريال إلى خارج المملكة

عُثر عليها مُخبأةً داخل إحدى الشاحنات المغادرة لمنفذ البطحاء

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ البطحاء من إحباط محاولة تهريب أموال إلى خارج المملكة بلغت 2.765.000 ريال، وذلك بعد العثور عليها مُخبأةً داخل إحدى الشاحنات المغادرة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه في أثناء إنهاء إجراءات خروج إحدى الشاحنات في جمرك البطحاء عُثر على الأموال مُخبأةً داخل الشاحنة، بحيث جرى إخفاؤها بطريقة فنية في تجويف "المحاور الخلفية للشاحنة".

وأكدت الهيئة أنه جرى بعد كشف عملية التهريب اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المهرّب والمضبوطات.

وشدّدت الهيئة في هذا الشأن، أنه يجب على كل مسافر سواءً كان مغادراً من المملكة أو قادماً إليها ويحمل معه عملات أو مجوهرات أو أي معادن ثمينة تصل قيمتها إلى (60) ألف ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، الإقرار عنها إلكترونياً من خلال تطبيق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للأجهزة الذكية أو عبر الموقع الإلكتروني، وذلك بالدخول على صفحة الإقرار في الموقع عبر الرابط

www.customs.gov.sa/ar/declare وتعبئة النموذج المخصص لذلك إلكترونياً، وتقديم الرقم المرجعي لدى الجمرك عند المغادرة أو القدوم.

وأكّدت الهيئة أنه في حال عدم الإقرار ستُفرض غرامة مالية بمقدار (25 %) من قيمة المضبوطات، أو في حال الإقرار الخاطئ وعند تكرار المخالفة ستُفرض غرامة مالية بمقدار (50 %) من قيمتها، إذا انتفى الاشتباه في ارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، وفي حال الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، فيُحجَز كامل المبلغ، وإحالة المخالف إلى النيابة العامة.

تأتي الجهود التي تبذلها الهيئة في إطار مكافحة جريمة غسل الأموال، من خلال إحكام الرقابة الجمركية عبر جميع المنافذ الجمركية، وتحقيق العمل التكاملي مع الجهات ذات العلاقة، وذلك بما يُعزز الجهود المشتركة لمكافحة هذه الجريمة.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. "الزكاة والجمارك" تُحبط محاولة تهريب أكثر من 2.7 مليون ريال إلى خارج المملكة
سبق

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ البطحاء من إحباط محاولة تهريب أموال إلى خارج المملكة بلغت 2.765.000 ريال، وذلك بعد العثور عليها مُخبأةً داخل إحدى الشاحنات المغادرة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه في أثناء إنهاء إجراءات خروج إحدى الشاحنات في جمرك البطحاء عُثر على الأموال مُخبأةً داخل الشاحنة، بحيث جرى إخفاؤها بطريقة فنية في تجويف "المحاور الخلفية للشاحنة".

وأكدت الهيئة أنه جرى بعد كشف عملية التهريب اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المهرّب والمضبوطات.

وشدّدت الهيئة في هذا الشأن، أنه يجب على كل مسافر سواءً كان مغادراً من المملكة أو قادماً إليها ويحمل معه عملات أو مجوهرات أو أي معادن ثمينة تصل قيمتها إلى (60) ألف ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، الإقرار عنها إلكترونياً من خلال تطبيق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للأجهزة الذكية أو عبر الموقع الإلكتروني، وذلك بالدخول على صفحة الإقرار في الموقع عبر الرابط

www.customs.gov.sa/ar/declare وتعبئة النموذج المخصص لذلك إلكترونياً، وتقديم الرقم المرجعي لدى الجمرك عند المغادرة أو القدوم.

وأكّدت الهيئة أنه في حال عدم الإقرار ستُفرض غرامة مالية بمقدار (25 %) من قيمة المضبوطات، أو في حال الإقرار الخاطئ وعند تكرار المخالفة ستُفرض غرامة مالية بمقدار (50 %) من قيمتها، إذا انتفى الاشتباه في ارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، وفي حال الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، فيُحجَز كامل المبلغ، وإحالة المخالف إلى النيابة العامة.

تأتي الجهود التي تبذلها الهيئة في إطار مكافحة جريمة غسل الأموال، من خلال إحكام الرقابة الجمركية عبر جميع المنافذ الجمركية، وتحقيق العمل التكاملي مع الجهات ذات العلاقة، وذلك بما يُعزز الجهود المشتركة لمكافحة هذه الجريمة.

18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442
02:11 PM
اخر تعديل
18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442
07:25 PM

بالصور.. "الزكاة والجمارك" تُحبط محاولة تهريب أكثر من 2.7 مليون ريال إلى خارج المملكة

عُثر عليها مُخبأةً داخل إحدى الشاحنات المغادرة لمنفذ البطحاء

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ذياب الشمري - الرياض
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تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ البطحاء من إحباط محاولة تهريب أموال إلى خارج المملكة بلغت 2.765.000 ريال، وذلك بعد العثور عليها مُخبأةً داخل إحدى الشاحنات المغادرة عبر المنفذ.

وأوضحت الهيئة أنه في أثناء إنهاء إجراءات خروج إحدى الشاحنات في جمرك البطحاء عُثر على الأموال مُخبأةً داخل الشاحنة، بحيث جرى إخفاؤها بطريقة فنية في تجويف "المحاور الخلفية للشاحنة".

وأكدت الهيئة أنه جرى بعد كشف عملية التهريب اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المهرّب والمضبوطات.

وشدّدت الهيئة في هذا الشأن، أنه يجب على كل مسافر سواءً كان مغادراً من المملكة أو قادماً إليها ويحمل معه عملات أو مجوهرات أو أي معادن ثمينة تصل قيمتها إلى (60) ألف ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، الإقرار عنها إلكترونياً من خلال تطبيق هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للأجهزة الذكية أو عبر الموقع الإلكتروني، وذلك بالدخول على صفحة الإقرار في الموقع عبر الرابط

www.customs.gov.sa/ar/declare وتعبئة النموذج المخصص لذلك إلكترونياً، وتقديم الرقم المرجعي لدى الجمرك عند المغادرة أو القدوم.

وأكّدت الهيئة أنه في حال عدم الإقرار ستُفرض غرامة مالية بمقدار (25 %) من قيمة المضبوطات، أو في حال الإقرار الخاطئ وعند تكرار المخالفة ستُفرض غرامة مالية بمقدار (50 %) من قيمتها، إذا انتفى الاشتباه في ارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، وفي حال الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، فيُحجَز كامل المبلغ، وإحالة المخالف إلى النيابة العامة.

تأتي الجهود التي تبذلها الهيئة في إطار مكافحة جريمة غسل الأموال، من خلال إحكام الرقابة الجمركية عبر جميع المنافذ الجمركية، وتحقيق العمل التكاملي مع الجهات ذات العلاقة، وذلك بما يُعزز الجهود المشتركة لمكافحة هذه الجريمة.

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