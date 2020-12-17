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2069 يومًا على إزالة بوابة التوحيد بجازان.. هكذا أصبح المشهد بلقطات جوية

قام بتدشينه أمير منطقة جازان ونائبه

قبل 2069 يومًا ودّع أهالي منطقة جازان، بوابة دوار التوحيد الذي يعد من أهم المعالم الحضارية والتراثية البارزة، وذلك بهدف إنشاء جسر التوحيد الذي تعمل على تشييده أمانة جازان، والذي دخل في داومة من التعثر حتى رأى النور صباح هذا اليوم بتدشينه من قبل أمير منطقة جازان ونائبه .

"سبق" وثقت قبل 5 سنوات لحظة إزالة بوابة التوحيد أكبر معلمٍ شهدته منطقة جازان من سنوات عدة، كما وثقت اليوم موقع جسر التوحيد بعد اكتماله والذي يعد أول جسر تنفذه الأمانة بمدينة جازان.

ويربط الجسر مدخل مدينة جازان بالمنطقة المركزية والتجارية والكورنيش الشمالي الذي يضم الواجهات البحرية والمواقع السياحية والفنادق والمولات، كذلك سيحد من الاختناقات المرورية في دوار التوحيد.

وأكد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان حرصه، على المتابعة الدائمة للمشروعات التي يجري تنفيذها بالمنطقة، راجيًا من الله تحقيق كل ما فيه الخير والفائدة ويخدم الصالح العام، موجهاً كافة المسؤولين بالسعي لإنجازكافة المشاريع المتعثرة بالمنطقة .

يشار إلى أن المشروع ينفذ بطول "660" متراً، وبتكلفة إجمالية بلغت "61,656,149" ريالاً, ويعد من الجسور والمشروعات التنموية المهمة في المنطقة المركزية بمدينة جيزان.

بوابة دوار التوحيد جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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2069 يومًا على إزالة بوابة التوحيد بجازان.. هكذا أصبح المشهد بلقطات جوية
سبق

قبل 2069 يومًا ودّع أهالي منطقة جازان، بوابة دوار التوحيد الذي يعد من أهم المعالم الحضارية والتراثية البارزة، وذلك بهدف إنشاء جسر التوحيد الذي تعمل على تشييده أمانة جازان، والذي دخل في داومة من التعثر حتى رأى النور صباح هذا اليوم بتدشينه من قبل أمير منطقة جازان ونائبه .

"سبق" وثقت قبل 5 سنوات لحظة إزالة بوابة التوحيد أكبر معلمٍ شهدته منطقة جازان من سنوات عدة، كما وثقت اليوم موقع جسر التوحيد بعد اكتماله والذي يعد أول جسر تنفذه الأمانة بمدينة جازان.

ويربط الجسر مدخل مدينة جازان بالمنطقة المركزية والتجارية والكورنيش الشمالي الذي يضم الواجهات البحرية والمواقع السياحية والفنادق والمولات، كذلك سيحد من الاختناقات المرورية في دوار التوحيد.

وأكد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان حرصه، على المتابعة الدائمة للمشروعات التي يجري تنفيذها بالمنطقة، راجيًا من الله تحقيق كل ما فيه الخير والفائدة ويخدم الصالح العام، موجهاً كافة المسؤولين بالسعي لإنجازكافة المشاريع المتعثرة بالمنطقة .

يشار إلى أن المشروع ينفذ بطول "660" متراً، وبتكلفة إجمالية بلغت "61,656,149" ريالاً, ويعد من الجسور والمشروعات التنموية المهمة في المنطقة المركزية بمدينة جيزان.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
07:22 PM

2069 يومًا على إزالة بوابة التوحيد بجازان.. هكذا أصبح المشهد بلقطات جوية

قام بتدشينه أمير منطقة جازان ونائبه

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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قبل 2069 يومًا ودّع أهالي منطقة جازان، بوابة دوار التوحيد الذي يعد من أهم المعالم الحضارية والتراثية البارزة، وذلك بهدف إنشاء جسر التوحيد الذي تعمل على تشييده أمانة جازان، والذي دخل في داومة من التعثر حتى رأى النور صباح هذا اليوم بتدشينه من قبل أمير منطقة جازان ونائبه .

"سبق" وثقت قبل 5 سنوات لحظة إزالة بوابة التوحيد أكبر معلمٍ شهدته منطقة جازان من سنوات عدة، كما وثقت اليوم موقع جسر التوحيد بعد اكتماله والذي يعد أول جسر تنفذه الأمانة بمدينة جازان.

ويربط الجسر مدخل مدينة جازان بالمنطقة المركزية والتجارية والكورنيش الشمالي الذي يضم الواجهات البحرية والمواقع السياحية والفنادق والمولات، كذلك سيحد من الاختناقات المرورية في دوار التوحيد.

وأكد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان حرصه، على المتابعة الدائمة للمشروعات التي يجري تنفيذها بالمنطقة، راجيًا من الله تحقيق كل ما فيه الخير والفائدة ويخدم الصالح العام، موجهاً كافة المسؤولين بالسعي لإنجازكافة المشاريع المتعثرة بالمنطقة .

يشار إلى أن المشروع ينفذ بطول "660" متراً، وبتكلفة إجمالية بلغت "61,656,149" ريالاً, ويعد من الجسور والمشروعات التنموية المهمة في المنطقة المركزية بمدينة جيزان.

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