النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد مطاردة مثيرة.. "حدود نجران" يُحبط محاولة تهريب نصف طن حشيش

رصد تجاوز مركبة للحدود السعودية بالربع الخالي فجراً

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني؛ بأن دوريات حرس الحدود بمنطقة نجران تمكنت - بفضل الله - من إحباط محاولة تهريب أكثر من نصف طن من الحشيش المخدر، وذلك بعد رصد تجاوز مركبة للحدود السعودية بالربع الخالي، فجر الجمعة 22 / 9 / 1441 هـ، حيث تمّ على الفور تفعيل الخطة الخاصة باعتراض المركبات المتسللة عبر الحدود، ومطاردتها، وعند طلب رجال الأمن ممّن فيها التوقف بادرا بإطلاق النار، مما اقتضى الرد بالمثل، واعتراضهما ومحاصرتهما، وتمّ القبض على شخص ووفاة الآخر نتيجة إصابته بطلق ناري، وكلاهما من أرباب السوابق المطلوبين للجهات الأمنية لعلاقتهما بعصابات الجرائم المنظمة التي تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة، وتم ضبط (575) كيلو جراماً من الحشيش المخدر في المركبة التي كانا يستقلانها.

وأكّد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود جاهزون، بعون الله، في جميع الأوقات لحماية حدود الوطن، والتصدّي لكل مَن تسوّل له نفسه محاولة تجاوزها بطريقة غير مشروعة، وإفشال مخططاتهم وأهدافهم الإجرامية مهما تنوّعت أساليبهم والقبض عليهم لينالوا جزاءهم العادل.

حرس الحدود نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد مطاردة مثيرة.. "حدود نجران" يُحبط محاولة تهريب نصف طن حشيش
سبق

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني؛ بأن دوريات حرس الحدود بمنطقة نجران تمكنت - بفضل الله - من إحباط محاولة تهريب أكثر من نصف طن من الحشيش المخدر، وذلك بعد رصد تجاوز مركبة للحدود السعودية بالربع الخالي، فجر الجمعة 22 / 9 / 1441 هـ، حيث تمّ على الفور تفعيل الخطة الخاصة باعتراض المركبات المتسللة عبر الحدود، ومطاردتها، وعند طلب رجال الأمن ممّن فيها التوقف بادرا بإطلاق النار، مما اقتضى الرد بالمثل، واعتراضهما ومحاصرتهما، وتمّ القبض على شخص ووفاة الآخر نتيجة إصابته بطلق ناري، وكلاهما من أرباب السوابق المطلوبين للجهات الأمنية لعلاقتهما بعصابات الجرائم المنظمة التي تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة، وتم ضبط (575) كيلو جراماً من الحشيش المخدر في المركبة التي كانا يستقلانها.

وأكّد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود جاهزون، بعون الله، في جميع الأوقات لحماية حدود الوطن، والتصدّي لكل مَن تسوّل له نفسه محاولة تجاوزها بطريقة غير مشروعة، وإفشال مخططاتهم وأهدافهم الإجرامية مهما تنوّعت أساليبهم والقبض عليهم لينالوا جزاءهم العادل.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
10:26 AM

بعد مطاردة مثيرة.. "حدود نجران" يُحبط محاولة تهريب نصف طن حشيش

رصد تجاوز مركبة للحدود السعودية بالربع الخالي فجراً

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
3
1,881

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني؛ بأن دوريات حرس الحدود بمنطقة نجران تمكنت - بفضل الله - من إحباط محاولة تهريب أكثر من نصف طن من الحشيش المخدر، وذلك بعد رصد تجاوز مركبة للحدود السعودية بالربع الخالي، فجر الجمعة 22 / 9 / 1441 هـ، حيث تمّ على الفور تفعيل الخطة الخاصة باعتراض المركبات المتسللة عبر الحدود، ومطاردتها، وعند طلب رجال الأمن ممّن فيها التوقف بادرا بإطلاق النار، مما اقتضى الرد بالمثل، واعتراضهما ومحاصرتهما، وتمّ القبض على شخص ووفاة الآخر نتيجة إصابته بطلق ناري، وكلاهما من أرباب السوابق المطلوبين للجهات الأمنية لعلاقتهما بعصابات الجرائم المنظمة التي تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة، وتم ضبط (575) كيلو جراماً من الحشيش المخدر في المركبة التي كانا يستقلانها.

وأكّد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود جاهزون، بعون الله، في جميع الأوقات لحماية حدود الوطن، والتصدّي لكل مَن تسوّل له نفسه محاولة تجاوزها بطريقة غير مشروعة، وإفشال مخططاتهم وأهدافهم الإجرامية مهما تنوّعت أساليبهم والقبض عليهم لينالوا جزاءهم العادل.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,266
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,317
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,490
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,349

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي
معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة