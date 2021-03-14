"كلُّ فتاة بَأبيهَا معجبة"، انطبق هذا المثل على الطفلة الأردنية نورسين فريحات، التي حملت لقب أصغر مربية للذئاب بعد تأثرها بوالدها سليمان فريحات الملقب بصائد الضباع ومروضها لتشاركه عشق حيوانات الغابة الشرسة.
وأكدت الطفلة التي خرجت عن مألوف اهتمامات الأطفال لبرنامج صباح العربية أنها ستظل تربي الذئاب لآخر عمرها، مشيرة إلى أنها تعلقت بهم بعد أن اكتسبت الخبرة الكافية من والدها في كيفية التعامل معهم بلطف وحنان.
بدوره يرى والدها سليمان أن الحيوانات المفترسة صديقة للإنسان الذي يستطيع التعامل معها، مشيرًا إلى أنه يروض الضباع ويحميها من الراغبين في قتلها.
"نورسين فريحات".. أصغر مربية للذئاب تشارك والدها عشق الحيوانات الشرسة
عبدالحكيم شارسبق2021-03-14
"كلُّ فتاة بَأبيهَا معجبة"، انطبق هذا المثل على الطفلة الأردنية نورسين فريحات، التي حملت لقب أصغر مربية للذئاب بعد تأثرها بوالدها سليمان فريحات الملقب بصائد الضباع ومروضها لتشاركه عشق حيوانات الغابة الشرسة.
وأكدت الطفلة التي خرجت عن مألوف اهتمامات الأطفال لبرنامج صباح العربية أنها ستظل تربي الذئاب لآخر عمرها، مشيرة إلى أنها تعلقت بهم بعد أن اكتسبت الخبرة الكافية من والدها في كيفية التعامل معهم بلطف وحنان.
بدوره يرى والدها سليمان أن الحيوانات المفترسة صديقة للإنسان الذي يستطيع التعامل معها، مشيرًا إلى أنه يروض الضباع ويحميها من الراغبين في قتلها.
14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
02:46 PM
"نورسين فريحات".. أصغر مربية للذئاب تشارك والدها عشق الحيوانات الشرسة
"كلُّ فتاة بَأبيهَا معجبة"، انطبق هذا المثل على الطفلة الأردنية نورسين فريحات، التي حملت لقب أصغر مربية للذئاب بعد تأثرها بوالدها سليمان فريحات الملقب بصائد الضباع ومروضها لتشاركه عشق حيوانات الغابة الشرسة.
وأكدت الطفلة التي خرجت عن مألوف اهتمامات الأطفال لبرنامج صباح العربية أنها ستظل تربي الذئاب لآخر عمرها، مشيرة إلى أنها تعلقت بهم بعد أن اكتسبت الخبرة الكافية من والدها في كيفية التعامل معهم بلطف وحنان.
بدوره يرى والدها سليمان أن الحيوانات المفترسة صديقة للإنسان الذي يستطيع التعامل معها، مشيرًا إلى أنه يروض الضباع ويحميها من الراغبين في قتلها.