"نورسين فريحات".. أصغر مربية للذئاب تشارك والدها عشق الحيوانات الشرسة

تركت اهتمامات الطفولة وتأثرت بأبيها الملقب بصائد الضباع ومروضها

"كلُّ فتاة بَأبيهَا معجبة"، انطبق هذا المثل على الطفلة الأردنية نورسين فريحات، التي حملت لقب أصغر مربية للذئاب بعد تأثرها بوالدها سليمان فريحات الملقب بصائد الضباع ومروضها لتشاركه عشق حيوانات الغابة الشرسة.

وأكدت الطفلة التي خرجت عن مألوف اهتمامات الأطفال لبرنامج صباح العربية أنها ستظل تربي الذئاب لآخر عمرها، مشيرة إلى أنها تعلقت بهم بعد أن اكتسبت الخبرة الكافية من والدها في كيفية التعامل معهم بلطف وحنان.

بدوره يرى والدها سليمان أن الحيوانات المفترسة صديقة للإنسان الذي يستطيع التعامل معها، مشيرًا إلى أنه يروض الضباع ويحميها من الراغبين في قتلها.