خالة "الحارثي" في ذمة الله

توفيت إلى رحمة الله خالة رجل الأعمال طارق بن عبدالعزيز الحارثي.
تغمّد الله الفقيدة بواسع رحمته، وألهم أهلها وذويها الصبرَ والسلوان، ويُتَقَبَّل العزاء على جوال 0532229344.
توفيت إلى رحمة الله خالة رجل الأعمال طارق بن عبدالعزيز الحارثي.
تغمّد الله الفقيدة بواسع رحمته، وألهم أهلها وذويها الصبرَ والسلوان، ويُتَقَبَّل العزاء على جوال 0532229344.
توفيت إلى رحمة الله خالة رجل الأعمال طارق بن عبدالعزيز الحارثي.
تغمّد الله الفقيدة بواسع رحمته، وألهم أهلها وذويها الصبرَ والسلوان، ويُتَقَبَّل العزاء على جوال 0532229344.
توفيت إلى رحمة الله خالة رجل الأعمال طارق بن عبدالعزيز الحارثي.
تغمّد الله الفقيدة بواسع رحمته، وألهم أهلها وذويها الصبرَ والسلوان، ويُتَقَبَّل العزاء على جوال 0532229344.