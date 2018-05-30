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والدة "ثاني" تناشد عتق رقبة فلذة كبدها من القصاص

الدية 15 مليون ريال.. و"إمارة الشرقية" فتحت الحساب

ناشدت والدة السجين "ثاني ردن الحربي" إنقاذ ابنها من حدّ السيف الذي ينتظره في حال لم يتم توفير مبلغ الدية والبالغ 15 مليون ريال.

وقالت "أم ثاني": إن فلذة كبدها يقبع خلف القضبان منذ أعوام بسبب حادثة قتل وقعت وهو في عمر المراهقة.

وقدمت شكرها لمقام إمارة المنطقة الشرقية لموافقتها على فتح حساب تحت اسم "دية ثاني ردن الحربي" في بنك الراجحي، ورقم الحساب هو: SA7880000136608010738653

وكشفت الأم المكلومة عن مرارة حياتها، وأن قلبها يعتصر ألمًا كل يوم بانتظار ذلك الغائب، مشيرة إلى أن خروجه من السجن مرهون برحمة الله، ثم فزعة أهل الخير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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والدة "ثاني" تناشد عتق رقبة فلذة كبدها من القصاص
سبق

ناشدت والدة السجين "ثاني ردن الحربي" إنقاذ ابنها من حدّ السيف الذي ينتظره في حال لم يتم توفير مبلغ الدية والبالغ 15 مليون ريال.

وقالت "أم ثاني": إن فلذة كبدها يقبع خلف القضبان منذ أعوام بسبب حادثة قتل وقعت وهو في عمر المراهقة.

وقدمت شكرها لمقام إمارة المنطقة الشرقية لموافقتها على فتح حساب تحت اسم "دية ثاني ردن الحربي" في بنك الراجحي، ورقم الحساب هو: SA7880000136608010738653

وكشفت الأم المكلومة عن مرارة حياتها، وأن قلبها يعتصر ألمًا كل يوم بانتظار ذلك الغائب، مشيرة إلى أن خروجه من السجن مرهون برحمة الله، ثم فزعة أهل الخير.

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
06:45 PM

والدة "ثاني" تناشد عتق رقبة فلذة كبدها من القصاص

الدية 15 مليون ريال.. و"إمارة الشرقية" فتحت الحساب

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عيسى الحربي - الرياض
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ناشدت والدة السجين "ثاني ردن الحربي" إنقاذ ابنها من حدّ السيف الذي ينتظره في حال لم يتم توفير مبلغ الدية والبالغ 15 مليون ريال.

وقالت "أم ثاني": إن فلذة كبدها يقبع خلف القضبان منذ أعوام بسبب حادثة قتل وقعت وهو في عمر المراهقة.

وقدمت شكرها لمقام إمارة المنطقة الشرقية لموافقتها على فتح حساب تحت اسم "دية ثاني ردن الحربي" في بنك الراجحي، ورقم الحساب هو: SA7880000136608010738653

وكشفت الأم المكلومة عن مرارة حياتها، وأن قلبها يعتصر ألمًا كل يوم بانتظار ذلك الغائب، مشيرة إلى أن خروجه من السجن مرهون برحمة الله، ثم فزعة أهل الخير.

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